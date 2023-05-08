РФ відправляє на війну музейні експонати: CNN дізнався про шалену нестачу озброєння в окупантів

Значна кількість старих радянських танків стоїть у російських сараях та чекає на переналаштування.

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Росія перекидає танки Т-55 на фронт / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Через катастрофічну нестачу озброєння країна-агресорка Росія відправляє на війну проти України танки моделі Т-55. Вони були прийняті на озброєння Червоною армією Радянського Союзу ще у 1948 році.

Як пише CNN, ці танки такі старі, що їх можна знайти лише в музеях. За словами, історика Джона Делані, старшого куратора Імперського військового музею у Даксфорді, – це перший основний бойовий танк, який використовував Радянський Союз в епоху холодної війни.

"До цього моменту було три дуже відмінні типи танків: легкі, середні та важкі. Вони виконували різні ролі на полі бою. З середини 50-х і далі існувала ця концепція, яка намагалася створити танк, який міг би все потроху, і який став відомий як основний бойовий танк", - сказав Делані.

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Він підкреслив, що Росія почала виводити з озброєння Т-55 у 1980 роках. Проте їх законсервовували, а не утилізували. Делані вважає, що значна їхня кількість стоїть у сараях та чекає на переналаштування.

CNN наводить супутникові знімки, які були зроблені 21-22 квітня. Вони показують, що держава-окупант вивозила десятки танків зі складу на базі в Арсеньєві на Далекому Сході країни. На них видно, що одні із танків, які зберігаються на базі, це Т-55. До того ж, у квітні західні офіційні особи зафіксували старий танк поблизу лінії фронту.

За даними видання, РФ втратила понад 1900 танків від початку вторгнення в Україну, що становить майже дві третини від початкових запасів у близько 3000.

"Загалом росіяни втратили багато обладнання, їм важко виробляти нове. Вони виробляють кілька нових танків, вони все ще виробляють Т-90, але в необхідному масштабі їм потрібно більше обладнання, ніж вони можуть виробити, тому вони покладаються на все старіші танки, щоб компенсувати це", - пише видання.

У Росії катастрофічна нестача озброєння

Нещодавно колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про те, що в окупантів РФ катастрофічна ситуація із забезпеченням озброєнням і боєприпасами. При цьому основну провину він поклав на командування військ РФ.

"Ми можемо опинитися голими-босими перед противником вже до середини року", - ниє російський терорист.

Як зазначив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, країна-агресорка Росія за час повномасштабної війни проти України вичерпала увесь свій ресурс, а тому її більше немає чим нас дивувати. Залишається лише ядерне озброєння. Як підкреслив експерт, тут головне – незгода всього більш-менш цивілізованого світу з таким варіантом розвитку подій, оскільки ніхто не хоче мати ядерний смітник у центрі Європи. І Путін прекрасно розуміє, що йому постараються завадити це зробити.

Водночас у нещодавньому звіті Інституту вивчення війни йшлося, що бойовиків ПВК "Вагнера" підсилюють сучасними засобами для захоплення міста Бахмут у Донецькій області. Аналітики також вказують на те, що Міністерство оборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою "Вагнера", щоб завершити захоплення Бахмута попри очевидну напруженість у стосунках між ватажком ПВК Євгеном Пригожиним і керівництвом Міноборони.

Дивіться відео про те, яким буде танковий бій Leopard 2 проти Т-62:

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