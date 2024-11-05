'Росія - найактивніша загроза': як Путін може втрутитись у виборчий процес США

В уряді США попередили, що РФ може втрутитись у виборчий процес країни.

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Іран може втрутитись у вибори США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

РФ готує компанію дестабілізації на виборах

Країна-агресор створює фейкові статті та відеоролики

Іран також може втрутитись у виборчий процес США

За кілька годин до початку голосування на виборах президента США 5 листопада, влада країни попередила про можливу масштабну кампанію дезінформації з боку Росії, передає The Guardian.

У спільній заяві Офісу директора національної розвідки (ODNI), ФБР та Агентства кібербезпеки й безпеки інфраструктури йдеться, що РФ є головним джерелом загроз, розповсюджуючи фальшиві заяви про маніпуляції з підсумками голосування в важливих штатах.

відео дня

"Росія є найактивнішою загрозою. Зокрема, суб'єкти впливу, пов'язані з Росією, виробляють відеоролики та створюють фейкові статті, щоб підірвати легітимність виборів, навіяти виборцям страх... Ці зусилля ризикують спровокувати агресію, зокрема проти посадових осіб виборчих комісій. Ми очікуємо, що російські суб'єкти опублікують додатковий сфабрикований контент на ці теми протягом дня виборів та протягом кількох днів та тижнів після закриття виборчих дільниць", — йдеться у заяві.

Спецслужби також додали, що Іран залишається значною загрозою іноземного впливу на вибори в США.

Вибори в США / Инфографика Главред

"Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Вибори в США - останні новини

Як раніше писав Главред, у Сполучених Штатах вже розпочались президентські вибори, кандидатами на яких є чинний віцепрезидент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп. Обидва кандидати здобули по три голоси в маленькому містечку Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир, де день виборів розпочався одним із перших у країні, де виборці визначили свої президентські вподобання.

Нещодавно, у матеріалі Politico йшлось, значна кількість європейських держав вважає, що перемога Трампа підбадьорить Володимира Путіна, спровокує руйнівну торгівельну війну та розпалить політичні розбіжності на всьому континенті. На Заході ще не забули, що експрезидент США одного разу назвав ЄС одним із "найбільших ворогів" Америки.

При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підтримує добрі стосунки як із Камалою Гарріс, кандидатом від Демократичної партії, так і з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

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