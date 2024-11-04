Допомога Україні може припинитися: у ЗМІ розкрили підготовку Європи до перемоги Трампа

Значна кількість європейських держав вважає, що перемога Трампа підбадьорить Володимира Путіна.

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Україна може втратити допомогу США / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, Facebook

Головне із матеріалу Politico:

Війна виснажує військові та фінансові ресурси Заходу

Допомога Україні може припинитися відразу після перемоги Трампа

Як Європа готується до результатів виборів у США

5 листопада у США відбудуться вибори президента. У Європі панічно чекають на можливе повернення у Білий дім Дональда Трампа, а з ним нового положення у світі, за якого ЄС і Україна більше не зможуть покладатися на Вашингтон.

Значна кількість європейських держав вважає, що перемога Трампа підбадьорить Володимира Путіна, спровокує руйнівну торговельну війну та розпалить політичні розбіжності на всьому континенті. На Заході ще не забули, що експрезидент США одного разу назвав ЄС одним із "найбільших ворогів" Америки, йдеться у матеріалі Politico.

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Наразі Європа переживає непрості часи. Війни в Україні та на Близькому Сході приковують увагу лідерів і виснажують західні військові та фінансові ресурси. Без постійної підтримки з боку Вашингтона виникають питання про те, як довго Україна зможе ще протистояти силам Путіна.

У Лондоні новий уряд Кіра Стармера стурбований тим, що Трамп припинить військову допомогу Києву, змусивши його до мирних перемовин і відмови від територій на користь Москви. Обіцянка Трампа припинити війну в Україні протягом 24 годин після приходу до влади в інших європейських столицях сприймається з такою ж серйозністю.

Один європейський дипломат заявив, що допомога Україні може припинитися відразу. Путін скористається з цього і, приєднавши українські території, вичікуватиме моменту для повторення агресії.

Цього разу вже проти країн Балтії - Естонії, Литви і Латвії. Усі три держави є членами ЄС і НАТО. Очільник Кремля зможе спробувати перевірити і без того прохолодну відданість Трампа НАТО та положенням про взаємну оборону військового альянсу.

Що відомо про вибори у США / Інфографіка: Главред

Франція перед загрозою президентства Трампа закликала інші європейські країни посилити свій військовий потенціал.

"Ми не можемо дозволити виборцям у Вісконсині вирішувати питання про європейську безпеку", - сказав Politico міністр з питань Європи Франції Бенджамін Хаддад.

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

За його словами, Франція співпрацюватиме з тим, хто переможе на виборах у США, але наполягає на тому, що Європі необхідно терміново подумати, як орієнтуватися у світі, в якому на Вашингтон більше не можна розраховувати.

"Ми повинні бути здатними підтримати українців. Незалежно від результату", - заявив Хаддад.

Проблема в тому, що європейські лідери - в тому числі у Франції - протягом останніх двох років наполягали на посиленні своїх військових. І все ж, окрім Польщі, мало кому вдалося це зробити.

Вибори у США - останні новини

Нагадаємо, якк раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський може схилити Трампа на свій бік. Офіційна позиція української влади, полягає у тому, що Київ продовжуватиме співпрацю з Вашингтоном незалежно від результатів виборів президента у США.

Стали відомі несподівані підсумки опитування в "хитких" штатах США. Зазначається, що серед виборців Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) і Неваді (48% проти 47%).

Байден стурбований діями Трампа, якщо йому "не сподобається" результат виборів у США. Виступаючи на брифінгу в Білому домі, Байден підкреслив свою впевненість у тому, що вибори будуть вільними та чесними. Водночас він не зміг гарантувати, що вибори у США пройдуть мирно.

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