УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Армія України до кінця серпня виб'є війська РФ на позиції 23 лютого - Ходжес

27 травня 2022, 17:37

Війська Росії ближче до закінчення літа впадуть - очікується кульмінація ситуації, вважає Бен Ходжес.

Ходжес ЗСУ
Переломний момент у боях ЗСУ з військами РФ відбудеться в серпні - Ходжес / Колаж Посольство США в Україні, УНІАН

Переломний момент у війні Росії проти України настане в серпні поточного року. ЗСУ зможуть звільнити, як мінімум, всі свої території, які були підконтрольні Києву до 24 лютого, коли відбулося повномасштабне військове вторгнення. Причина - погіршення ситуації з логістикою в окупантів і поліпшення логістичних можливостей української армії. Настане кульмінація, а російські війська впадуть. Однак наразі у військ РФ є зброя і вони воюють по всій лінії фронту аж до Херсона. Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

У інтерв'ю телеканалу Freedom він розповів про те, що переломний момент у війні очікується в серпні. Росіяни не зможуть більше атакувати, а українські війська зможуть звільнити всі свої території, які були окуповані за три місяці військових дій.

читайте такожЖданов: епічна битва за Донбас триватиме ще тиждень, РФ не вистачає резервів"Думаю, це, швидше за все, відбудеться в серпні. Вони не зможуть продовжувати робити те, що роблять зараз. До кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій вони були 23 лютого", – прогнозує Ходжес.

За його словами, тут зіграє свою роль питання логістики - можливості окупантів погіршаться, у той час, коли логістичний потенціал українських військ посилиться. І тоді очікується кульмінація битви з нищівним ударом по армії РФ.

"Коли буде такий стан, я вважаю, російські сили заваляться. Буде кульмінація", - вважає американський військовий.

На думку Ходжеса, наразі виникла нова обстановка, коли загарбники змушені були зрушити зі своїх позицій у Харківській області і відійти від міста Харкова. Однак по всій лінії фронту, аж до Херсона, вони ще продовжують воювати.

Експерт зазначає, що наразі у росіян ще багато зброї, і вони чинять тиск. Але в момент, коли вони вже не зможуть тиснути на ЗСУ від Херсона до Донбасу, буде перелом. І якщо до кінця серпня тилове становище буде виправлено, українська армія може вигнати російських окупантів.

"У Росії ще багато артилерії, ракет, зброї. Коли вони закінчаться, ось тоді буде те, про що я кажу. Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська від Херсона і до Донбасу, тоді і буде переломна точка у цій стадії операції. І тоді, до кінця літа, якщо ми виправимо тилове забезпечення, ЗСУ зможуть вигнати російські війська", - підкреслив Бен Ходжес.

Контрнаступ армії України

Спікер Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що Збройні сили України можуть перейти до контрнаступу на позиції військ Росії приблизно в середині літа. Потрібно, щоб надійшла достатня кількість зброї від Заходу. Постачання озброєнь в потрібному обсязі очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська РФ не зможуть йти в наступ в наступному місяці, тому що у них немає достатніх резервів для атаки. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Ситуація залежатиме від постачань важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов казав, що ЗСУ готові піти в контрнаступ і звільнити свої території, проте українським військам потрібні термінові постачання озброєнь. Треба прибрати перевагу російських окупантів у зброї. Армія України планує в найближчі місяці звільнити південні і східні області, які окупувала Росія.

Главред рекомендує:

ЗСУ війська Росії Бен Ходжес війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:42

Росія - велика Україна, переворот у Кремлі і повстання мас: названі три сценарії повалення Путіна

18:30

Ексдержсекретаря США Кіссінджера, який пропонував йти на поступки Путіну, додали в базу "Миротворця"

18:15

Alyona Alyona розсекретила причини її розставання з молодим коханцем

18:05

Світ готується до ймовірного застосування Росією ядерної зброї - ЗеленськийВідео

18:04

Запах згарища, пусті цегляні коробки: Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінкаФотоВідео

Реклама
18:03

Найважча ситуація - на Сході: Міноборони Британії зробило карту бойових дій в УкраїніВідео

17:39

Сатанинські дні в червні 2022: чого варто остерігатися і як не накликати нещастя

17:37

Армія України до кінця серпня виб'є війська РФ на позиції 23 лютого - ХоджесВідео

17:19

Європа ризикує повторити долю Римської імперії: чому Україні варто зайнятися "нахабною дипломатією"Погляд

17:17

Кінець кредитним канікулам: ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк змінили умови для українців

17:11

Ліжок не вистачає, а людей змушують віддавати кров: лікарні Криму забиті "трьохсотими" окупантами

17:09

"Якого біса в нього досі працює телефон?": генерал США назвав помилки армії РФ у війні

17:08

Настя Приходько розкрила подробиці свого гомосексуального досвіду

16:58

Український пілот "підсмажив" над Херсонщиною ворожий Су-35 за 100 млн доларівВідео

16:38

В Україні буде нестача окремих ранніх овочів: в уряді озвучили список

16:30

США хочуть задавити РФ, а Європа боїться Путіна: на Заході дебати через війну проти України - NYTВідео

16:19

В Одесі теробороновець обікрав товаришів по службі і волонтерів на 700 тисяч гривеньВідео

16:17

Данілов пояснив, чому влада перед війною не попередила і не евакуювала українцівВідео

16:13

"Я не спілкуюся зараз": Остап Ступка прокоментував розлучення сина з Логуновою

16:13

Прикмети на 28 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
16:09

Біля Сєвєродонецька зупинили авангард окупантів, місто не в облозіВідео

16:08

Сергій Стерненко. Терористична Федерація вирішила заморити світ голодомВідеоблоги

15:47

Чи піде Росія на Київ: експерт розповів, що задумали Путін і ЛукашенкоВідео

15:39

ЗСУ показали на яскравому відео, як українські артилеристи працюють на натовських гаубицях FH70Відео

15:37

Григорій Решетник розповів, коли на екрани повернеться шоу "Холостяк"

15:28

Бої на Донбасі досягли апогею: як Білорусь ставить палиці в колеса ЗСУПогляд

15:24

В'ятрович пояснив, що заважає перейменуванню Дніпропетровської та Кіровоградської областейВідео

15:04

Війна може завершитися за тижні за однієї умови: Зеленський назвав "рецепт перемоги"Відео

15:00

Джеджула подав до суду на свою колишню

14:57

Альянс України, Британії та 5 країн: у Путіна заявили про "удар" по Євросоюзу

14:43

Ін'єкції для омолодження: дочці Путіна у ФРН провели "процедуру Кардашьян"Відео

14:39

Помста за Медведчука: стало відомо, коли Путін почав готуватись до війни

14:34

В РФ священники організували змагання зі збирання автоматів і метання гранатФото

14:10

"Вибух, крики. Дружина телефонує, а він уже мертвий": харків’янин розповів про жахливий обстріл містаВідео

13:58

Зовнішність Путіна різко змінилася після вторгнення РФ в Україну: лікар розповіла про його станВідео

13:58

Рашистів дістали за 5 кілометрів: Стугна "підсмажила" САУ окупантівВідео

13:55

Більша частина Лиману захоплена окупантами - КириленкоВідео

13:47

У мережі ідентифікували нову подругу Дантеса за татуюванням

13:41

Змушували обирати, кого розстріляти першим: українець розповів про звірства окупантів на Чернігівщині

13:32

Дати по зубах "крокодилу"-Путіну: Джонсон закликав озброїти ЗСУ потужними РСЗВВідео

Реклама
13:20

"Платить податки країні, з якої прилітають ракети": Бадоєву з "Орла і Решки" звинуватили в роботі на РФ

13:18

Джонсон запропонував Зеленському Антанту ХХІ століття: плюси та мінусиПогляд

13:06

"ДНР" стане "ЖНР": на війну проти України відправили майже всіх чоловіків з "республіки"Відео

13:00

Загинули 10 людей, 35 поранених: наслідки ракетного обстрілу ДніпропетровщиниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 травня 2022: Дівам – тривоги, Козерогам – службовий роман, Рибам - несподівані зустрічі

12:58

Паливна криза в Україні: ціни на АЗС рекордно злетілиВідео

12:49

"Хто, як не ми?": батько і син Василії поїхали на Донбас гнати російську нечисть з УкраїниВідео

12:42

"Ти хто такий? Ми тебе змусимо прийняти наші правила": депутат Держдуми РФ грубо образив ШольцаВідео

12:25

Артисти з потужною проукраїнською позицією: хто виступатиме в Берліні під час благодійного телемарафону Save Ukraine

12:23

Жорстка відповідь на удар Солнцепека: у Зеленського зажадали дати Україні РСЗВВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти