Армія України до кінця серпня виб'є війська РФ на позиції 23 лютого - Ходжес

Переломний момент у боях ЗСУ з військами РФ відбудеться в серпні - Ходжес / Колаж Посольство США в Україні, УНІАН

Переломний момент у війні Росії проти України настане в серпні поточного року. ЗСУ зможуть звільнити, як мінімум, всі свої території, які були підконтрольні Києву до 24 лютого, коли відбулося повномасштабне військове вторгнення. Причина - погіршення ситуації з логістикою в окупантів і поліпшення логістичних можливостей української армії. Настане кульмінація, а російські війська впадуть. Однак наразі у військ РФ є зброя і вони воюють по всій лінії фронту аж до Херсона. Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

У інтерв'ю телеканалу Freedom він розповів про те, що переломний момент у війні очікується в серпні. Росіяни не зможуть більше атакувати, а українські війська зможуть звільнити всі свої території, які були окуповані за три місяці військових дій.

читайте такожЖданов: епічна битва за Донбас триватиме ще тиждень, РФ не вистачає резервів"Думаю, це, швидше за все, відбудеться в серпні. Вони не зможуть продовжувати робити те, що роблять зараз. До кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій вони були 23 лютого", – прогнозує Ходжес.

За його словами, тут зіграє свою роль питання логістики - можливості окупантів погіршаться, у той час, коли логістичний потенціал українських військ посилиться. І тоді очікується кульмінація битви з нищівним ударом по армії РФ.

"Коли буде такий стан, я вважаю, російські сили заваляться. Буде кульмінація", - вважає американський військовий.

На думку Ходжеса, наразі виникла нова обстановка, коли загарбники змушені були зрушити зі своїх позицій у Харківській області і відійти від міста Харкова. Однак по всій лінії фронту, аж до Херсона, вони ще продовжують воювати.

Експерт зазначає, що наразі у росіян ще багато зброї, і вони чинять тиск. Але в момент, коли вони вже не зможуть тиснути на ЗСУ від Херсона до Донбасу, буде перелом. І якщо до кінця серпня тилове становище буде виправлено, українська армія може вигнати російських окупантів.

"У Росії ще багато артилерії, ракет, зброї. Коли вони закінчаться, ось тоді буде те, про що я кажу. Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська від Херсона і до Донбасу, тоді і буде переломна точка у цій стадії операції. І тоді, до кінця літа, якщо ми виправимо тилове забезпечення, ЗСУ зможуть вигнати російські війська", - підкреслив Бен Ходжес.

Контрнаступ армії України

Спікер Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що Збройні сили України можуть перейти до контрнаступу на позиції військ Росії приблизно в середині літа. Потрібно, щоб надійшла достатня кількість зброї від Заходу. Постачання озброєнь в потрібному обсязі очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська РФ не зможуть йти в наступ в наступному місяці, тому що у них немає достатніх резервів для атаки. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Ситуація залежатиме від постачань важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов казав, що ЗСУ готові піти в контрнаступ і звільнити свої території, проте українським військам потрібні термінові постачання озброєнь. Треба прибрати перевагу російських окупантів у зброї. Армія України планує в найближчі місяці звільнити південні і східні області, які окупувала Росія.

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