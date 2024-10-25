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Все пішло не по плану: Путін зазнав невдачі на саміті БРІКС – ISW

Марія Николишин
25 жовтня 2024, 08:27
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Росія не забезпечила собі міжнародну підтримку.
Все пішло не по плану: Путін зазнав невдачі на саміті БРІКС – ISW
Саміт БРІКС / колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Головні тези із звіту ISW:

  • Путін не спростував присутність військ КНДР в Росії
  • Кремль надав росЗМІ "методичку" для висвітлювання подій на саміті
  • На саміті БРІКС не підтримали РФ

Російський диктатор Володимир Путін не зміг спростувати присутність північнокорейських військових у РФ на тлі офіційних повідомлень України та Заходу про те, що перші солдати КНДР уже в Курській області. Паралельно він зазнав невдачі у спробі представити саміт БРІКС у Казані, як свідчення широкої міжнародної підтримки його країни. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що російські військові провели кілька тижнів, координуючи свої дії із північнокорейськими підрозділами. Зокрема, КНДР перекинула до Росії близько 12 000 своїх військовослужбовців, враховуючи 500 офіцерів і трьох генералів.

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Коли ж на пресконференції після саміту БРІКС у Казані Путіна запитали про нещодавно опубліковані південнокорейські супутникові знімки, на яких показані війська КНДР в РФ, той іронічно відповів, що "фотографії – це серйозна річ" і вони "щось відображають".

"Путін повторив статтю про взаємну оборону в російсько-північнокорейській угоді про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, оголошену в червні 2024 року і офіційно ратифіковану держдумою РФ", – йдеться у зведенні ISW.

На тлі цього Кремлю не вдалося подати саміт БРІКС як свідчення широкої міжнародної підтримки Росії, особливо для своєї внутрішньої аудиторії.

Аналітики повідомляють, що російське опозиційне видання Meduza 24 жовтня написало, що розглянуло керівництво влади для державних росЗМІ та пропагандистів із вказівками про те, як висвітлювати захід у Казані. Документ виділяє три теми, які коротко звучать так: Путін є "неофіційним лідером світової більшості", західні еліти "панікують", і на Заході в цілому "переважає тривога".

Крім того, Кремль наказав ЗМІ повідомити, що саміт БРІКС "привернув увагу всього світу" і доводить, що "спроби ізолювати" Росію після повномасштабного вторгнення в Україну "провалилися".

Також пропагандисти повинні розповідати, як Путін встановлює "стратегічні зв'язки, які не обмежуються одним напрямом" на відміну від передбачуваних "швидкісних спілок" Заходу.

В той же час, російське інсайдерське джерело стверджувало, що пов'язані з адміністрацією Путіна люди поширюють тему того, що країни БРІКС здебільшого не підтримують позицію Росії щодо її війни проти України, змушуючи Кремль відсунути цю тему на задній план, щоб досягти якогось "серйозного міжнародного об'єднання".

"Ухвалення Казанської декларації на другий день саміту БРІКС теж продемонструвало, що Росія не забезпечила собі міжнародну підтримку і не створила альтернативну структуру безпеки, якої бажає Кремль", – підсумували в ISW.

Все пішло не по плану: Путін зазнав невдачі на саміті БРІКС – ISW
БРИКС / Инфографика: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Саміт БРІКС - що відомо

Нагадаємо, повідомлялось, що що під час саміту БРІКС країна-агресор Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні.

Однак, Росія не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, до якої прагне Кремль. Так аналітики Інституту вивчення війни прокоментували ухвалення Казанської декларації на саміті БРІКС.

У Міністерстві закордонних справ України також заявили, що спроби Росії нав'язати на саміті БРІКС ідею про нібито альтернативну позицію так званого Глобального Півдня щодо її агресії проти України знову провалилися.

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