"Росія зазнає поразки. Але все більше людей гине": США і Європа не бачать кінця війни в Україні-Washington Post

США і Європа не бачать кінця війни в Україн і- Washington Post / Reuters

Російська військова агресія, по всій видимості, приречена затягнутися надовго. І вона спровокує в Україні потужну гуманітарну кризу. Про це повідомляє американське видання Washington Post. з посиланням на 17 чиновників адміністрації президента Джо Байдена, дипломатів, політиків та експертів.

На їхню думку, ситуація з україно-російською війною, по всій видимості, приречена набирати обертів і спустошувати Україну. З початком третього тижня війни президент Байден і його команда теж має намір перейти до більш похмурого і важкого етапу конфлікту. У ньому новим викликом для Білого дому стає спроба контролю того, що не можна контролювати. А конкретно-російського президента Володимира Путіна.

Адміністрація Байдена успішно заохотила країни НАТО та інших західних союзників використовувати майже всі доступні важелі впливу, щоб обкласти санкціями і покарати президента РФ. Але всі зусилля практично майже не вплинули на нього.

Експерти і чиновники сходяться в одному ‒ ситуація склалася lose-lose. Будь-який результат буде програшем для всіх. Навіть якщо Росія зазнає поразки, Україна залишиться лежати в руїнах, а її європейським сусідам доведеться справлятися з гуманітарною кризою.

В управлінні ООН з прав людини повідомляє, що з 24 лютого і по 10 березня загинули 516 мирних українців (включаючи 37 дітей). Однак у відомстві зазначають, що реальні втрати, швидше за все, значно більші.

"Чим довше це триває, тим імовірніше стає те, що Росія зазнає поразки. Але все більше людей загине", - сказав виданню неназваний європейський дипломат.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон побоюється, що Росія може використовувати хімічну зброю в Україні.

"Те, що ви чуєте про хімічну зброю - це прямо за їхнім сценарієм", - сказав британський прем'єр в інтерв'ю