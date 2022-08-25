Росія знову випрошує в України перемовини - хочуть "говорити" в будь-яких форматах

Росія прагне до переговорів з Україною-Слуцький / Колаж Reuters, соцмережі

Голова партії ЛДПР, представник делегації Росії Леонід Слуцький заявив, що якщо Київ, мовляв, запропонує Москві перейти до перемовин, російська сторона, мовляв, "обговорюватиме це і реагуватиме". Сама Держдума, за його ж словами, в питаннях діалогу взагалі нічого не вирішує.

У четвер, 25 серпня, російські пропагандистські ресурси поширили заяву Слуцького з Держдуми, який сказав, що Росія нібито буде готова до перемовин, якщо Україна їх, мовляв, "запропонує".

Російський представник на перемовинах з Україною Леонід Слуцький / Скріншот соцмережі

Також він, по суті, відзначив відсутність будь-якого впливу Держдуми на ухвалення ключових політичних рішень.

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"Рішення ухвалюються не в Державній думі. Тому якщо українська сторона заявить про готовність до перемовин на будь-якому рівні в будь-якому форматі, тоді будемо це обговорювати і реагувати", - підкреслив Леонід Слуцький.

Перемовини України та Росії

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем заявив, що Київ може погодитися на перемовини з Москвою. Однак Кремль повинен виконати умову - вивести свої війська з окупованих українських територій.

22 серпня представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити перемовини глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, для цього немає "практичної платформи". За його словами, Росія очікує на тривалу війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що наразі ані Україні, ані Європі не вигідно вести перемовини з Росією. За словами чиновника, Москва вважатиме діалог "перемогою" і надалі прагнутиме до захоплення територій. В такому випадку військові дії за певний час відновляться.

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