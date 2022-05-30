"Росгрудь": російський пластичний хірург став посміховиськом через ідею "патріотичних імплантів"

Російський пластичний хірург став посміховиськом через ідею "патріотичних імплантів"/ ua.depositphotos.com, скрін з відео

У Росії пластичний хірург вигадав імпланти для "справжніх патріоток РФ". Він пропонує їх випускати у двох варіантах – одні розфарбовані у кольори російського прапора, інші – у камуфляж.

Такою ідеєю російський пластичний хірург Євген Добрейкін поділився на своїй сторінці в Instagram, де і показав, який вигляд матимуть його "вироби". Там він оприлюднив відповідне відео.

"У лінійці представлено два варіанти стилізації – російський триколор і класичний армійський камуфляж. Справжні патріотки зможуть вибрати ту модель, яка буде ближче до серця, у прямому і переносному сенсі", – зазначає Добрейкін у відео.

Свій проєкт лікар назвав "Росгрудь".

При цьому хірург каже, нібито експериментальна модель імплантів уже пройшла всі необхідні перевірки і не загрожуватиме здоров'ю його клієнток.

Дописувачі таку ідею підняли на сміх. У коментарях вони почали підсміюватися з лікаря і з сарказмом назвали його "богом маркетингу".

Загалом, люди писали у коментарях наступне:

"Просто боги маркетингу",

"Як ви не засміялися, коли говорили?",

"Здається, не 1 квітня, а ви жартуєте".

"Забавно",

" А де Z і V?",

"Коли не хочеш казати відкрито, що ти патріот, але десь всередині",

"Рівень іронічності так далеко за планкою нормальності, що вже ближче до рівня Шнурова, за якістю стьобного контенту".

Нагадаємо, українка провчила школяра з РФ і його батьків, коли підліток в аеропорту США заявив їй, що Росія повинна використати проти України ядерну зброю, щоб швидше закінчити війну.

Раніше повідомлялося, що в Росії оскандалилися з новим фейком – видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів. Блогери Томас Рьопер і Джон Дуган, яких показали в сюжеті російського пропагандистського телеканалу, насправді ні в яких ЗМІ не працюють.

Також раніше в РФ у Республіці Дагестан школярка під час свята Останнього дзвінка привселюдно виступила проти війни РФ, яку та розв’язала в Україні, і назвала російського президента Володимира Путіна чортом.

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