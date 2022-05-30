"Росгрудь": російський пластичний хірург став посміховиськом через ідею "патріотичних імплантів"

Лікар запропонував своїм клієнткам вставляти імпланти з прапором Росії або камуфляжем.
У Росії пластичний хірург вигадав імпланти для "справжніх патріоток РФ". Він пропонує їх випускати у двох варіантах – одні розфарбовані у кольори російського прапора, інші – у камуфляж.
Такою ідеєю російський пластичний хірург Євген Добрейкін поділився на своїй сторінці в Instagram, де і показав, який вигляд матимуть його "вироби". Там він оприлюднив відповідне відео.
"У лінійці представлено два варіанти стилізації – російський триколор і класичний армійський камуфляж. Справжні патріотки зможуть вибрати ту модель, яка буде ближче до серця, у прямому і переносному сенсі", – зазначає Добрейкін у відео.
Свій проєкт лікар назвав "Росгрудь".
При цьому хірург каже, нібито експериментальна модель імплантів уже пройшла всі необхідні перевірки і не загрожуватиме здоров'ю його клієнток.
Дописувачі таку ідею підняли на сміх. У коментарях вони почали підсміюватися з лікаря і з сарказмом назвали його "богом маркетингу".
Загалом, люди писали у коментарях наступне:
- "Просто боги маркетингу",
- "Як ви не засміялися, коли говорили?",
- "Здається, не 1 квітня, а ви жартуєте".
- "Забавно",
- " А де Z і V?",
- "Коли не хочеш казати відкрито, що ти патріот, але десь всередині",
- "Рівень іронічності так далеко за планкою нормальності, що вже ближче до рівня Шнурова, за якістю стьобного контенту".
Нагадаємо, українка провчила школяра з РФ і його батьків, коли підліток в аеропорту США заявив їй, що Росія повинна використати проти України ядерну зброю, щоб швидше закінчити війну.
Раніше повідомлялося, що в Росії оскандалилися з новим фейком – видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів. Блогери Томас Рьопер і Джон Дуган, яких показали в сюжеті російського пропагандистського телеканалу, насправді ні в яких ЗМІ не працюють.
Також раніше в РФ у Республіці Дагестан школярка під час свята Останнього дзвінка привселюдно виступила проти війни РФ, яку та розв’язала в Україні, і назвала російського президента Володимира Путіна чортом.
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