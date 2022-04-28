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"Путін поважає силу": ексзамкомандувача НАТО у Європі закликав Захід бути готовим до війни з РФ

28 квітня 2022, 13:58

Всі країни Альянсу повинна виділити серйозні ресурси для посилення обороноздатності блоку, сказав Річард Ширрефф.

НАТО
Підготовка НАТО до сценарію війни з Росією стримає агресію Путіна - колишній військовий високопосадовець Альянсу / Reuters

Країни Заходу повинні бути готовими до війни з Росією, щоб показати російському президенту Володимиру Путіну всю серйозність своєї політичної позиції. Держави Альянсу повинні виділити значні фінансові кошти для реалізації завдань колективного блоку безпеки. Найгіршим варіантом є війна з Москвою. Потрібно бути готовими, оскільки Путін поважає силу. Про це заявив колишній заступник верховного головнокомандувача НАТО у Європі Річард Ширефф.

У інтерв'ю BBC він сказав про те, що західним країнам потрібно бути готовими до війни з Росією. Дії з підготовки - це "абсолютно правильний підхід", який повинен показати Путіну "всю серйозність" позиції Заходу.

читайте такожЗСУ - четверта армія НАТО, а Україна найближчим часом може вступити до Альянсу - експерт"Для цього повинні бути виділені значні ресурси, і це має бути зроблено у всьому Альянсі", - зазначив Ширрефф і додав, що Путін може жорстко відреагувати на таку ситуацію.

За його словами, найгіршим варіантом є війна з Росією. Підготовка до найнегативнішого сценарію, ймовірно, стримає дії Путіна, оскільки він поважає тільки силу.

"Найгірший варіант - це війна з Росією. Підготовка до гіршого варіанту, швидше за все, стримає Путіна, тому що, врешті-решт, Путін поважає силу", - підкреслив Річард Ширефф.

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Війна Росії проти України

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас заявила, що Лондон повинен надати Україні важкі озброєння, танки і літаки для відбиття ЗСУ агресії РФ. Як вважає дипломат, наразі Києву слід звільнити, в тому числі, і окуповані Крим з Донбасом. На її думку, війна Москви проти Києва може затягнутися на декілька років, а Путін у відчаї може застосувати зброю масового ураження.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що питання можливості перенесення військових дій на територію Росії повинно вирішуватися владою України. За його словами, Київ повинен сам вибирати тактику для захисту своєї держави від агресії Москви.

Радник голови ОП Олексій Арестович сказав, що ЗСУ орієнтовно в середині червня-липні перейдуть у контрнаступ на захоплені військами РФ позиції. На той час Україна не тільки отримає достатню кількість важкої зброї від Заходу, а й навчить військових. Співвідношення сил на низці напрямків може помінятися.

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