УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ знову клянчить переговори з Україною: у Лаврова заявили, що готові говорити "без попередніх умов"

11 листопада 2022, 17:02

У РФ скаржаться на те, що рішення щодо небажання вести дискусії з Москвою було прийнято Києвом через "тиск з боку Заходу".

РФ знову клянчить переговори з Україною: у Лаврова заявили, що готові говорити 'без попередніх умов'
Рябков поскаржився, що на Київ нібито тисне Захід / Фото twitter com mid_rf

На тлі чергової поразки військ РФ під Херсоном російська влада знову заговорила про бажання вести переговори з Україною. Тепер уже Москва нібито без "попередніх умов" готова до діалогу.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков поскаржився на те, що рішення щодо небажання вести дискусії з РФ було прийнято Києвом через "тиск з боку Заходу".

"Я можу тільки підтвердити позицію – ми до діалогу відкриті, без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все у минулому. Що далі – залежить не від нас", - сказав Рябков.

На його думку, шанси на діалог зростуть, якщо Києву "накажуть із відповідних столиць".

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

Більше новин про переговори України та РФ:

війна в Україні війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:33

Прикмети на 12 листопада: що потрібно зробити, щоб залучити успіх

17:19

Дугін запропонував забити Путіна камінням

17:11

Набирали воду з Дніпра: у Херсоні немає світла, води та продуктів - журналістВідео

17:02

РФ знову клянчить переговори з Україною: у Лаврова заявили, що готові говорити "без попередніх умов"Відео

16:58

Путін в день здачі Херсона поспілкувався з Африкою і задумався про історію оборони МосквиВідео

Реклама
16:48

Однією загадкою менше: для чого в коктейль ставлять 2 трубочкиВідео

16:45

Скільки потрібно тримати градусник: Як правильно користуватися термометромВідео

16:30

Який манікюр зробити на Новий рік 2023: 5 чудових ідей для гарного настроюФото

16:27

"Соромно бути росіянином": у Росії почався скандал через втечу окупантів з ХерсонаВідео

16:26

"Воно без статі і національності": Кіркоров брудно образив Пугчову в особі всіх втікачів з РФ

16:21

Херсонці зустрілися з українськими військовими у центрі міста: усі плачуть від щастяВідео

16:10

Поранені кадирівці не доїхали додому: ЗСУ влучно відпрацювали по російському Мі-8 - ЗМІ

16:03

Пугачова поділилася емоціями після концерту російської співачки

15:57

Україна повертає Херсон: ЗСУ в місті, військам РФ слід негайно здаватися - ГУРВідео

15:56

Полковник у відставці розповів, чи зміняться перспективи переговорів з РФ після битви за ХерсонВідео

15:36

Битва за Херсон тільки починаєтьсяПогляд

15:34

Зеленський терміново провів Ставку щодо ситуації на ХерсонщиніВідео

15:28

"Йде військова робота, важка і потужна": у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у ХерсоніВідео

15:24

"Мені неприємно все, що відбулося": Дантес емоційно оцінив роман Дорофєєвої і КацурінаВідео

15:20

Маша Єфросиніна розповіла, що допомагає тримати психіку під час війниВідео

Реклама
15:19

ЗСУ в центрі Херсона підняли прапор: всі подробиці легендарного звільнення від окупантівВідео

15:12

Молодий український артист став новим протеже Потапа

15:02

Медведєв марно спробував вгамувати росіян, розлючених поразкою в ХерсоніВідео

14:54

"Вони можуть завести нас у пастку": Ільницький про складність контрнаступу на ХерсонщиніВідео

14:44

Тисячі військових РФ заблоковані: Арестович прогнозує потужні результати ЗСУ на ХерсонщиніВідео

14:28

"Протитанкові гниди": актор з "Кварталу 95" висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів"Відео

14:02

Нардеп Лещенко знову холостяк: діджейка Настя похвалилася наступним бойфрендом

13:56

"Іншого шляху немає": полковник у відставці розповів, чи доведеться ЗСУ добивати ворога у Москві

13:54

ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп

13:50

Маша Єфросиніна назвала опальну зірку, яка задонатила на благодійність найбільшеВідео

13:50

Гороскоп на завтра 12 листопада: Козерогам - успіх у справах, Близнюкам - образи

13:25

Як зробити обігрівач зі свічки та керамічних горщиків: покрокова інструкція та відеоВідео

13:09

"Це ідея Суровікіна і рішення Шойгу": Пєсков спробував зняти з Путіна провину за Херсонський провал

12:50

Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль

12:48

Путін відмовився виступати на G20 навіть онлайн: у Кремлі озвучили "відмазки"Відео

12:39

Із сім'ї вижила лише дитина: російська ракета вбила в Миколаєві цілу сім'юФото

12:37

У Києві скасували екстрені відключення світла: графіки знову в силіВідео

12:36

Російські війська могли підготувати пастки для ЗСУ в Херсоні - ВВС

12:31

Зрадницький гудзик: груди Надії Мейхер вирвалася з блузи

12:17

Путін хоче завдати масованого ракетного удару по Україні: ЗМІ з'ясували цілі й дати

Реклама
11:52

Популярний сайт з вакансіями Layboard.com перетворюється на соціальну мережу новости компании

11:43

"Допомога дається дозовано": експерт пояснив, чому Захід зволікає зі зброєю для УкраїниВідео

11:40

Як часто можна фарбувати волосся: зберігаємо блискучу шевелюру і приховуємо недоліки

11:39

Путіну через посередника запропонували мир з Україною: ЗМІ назвали 8 пунктів договору

11:03

"Почнуть просити вибачення": Джигурда закликає "пощадити" Пугачову і Галкіна

10:55

"Психоз і все, що витікає": "путіністка" Кудрявцева ниє про своє слабеньке здоров'я

10:39

Під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст - ЗМІВідео

10:38

"Будь-якому Путіну приходить кінець": Маша Машкова зробила оптимістичну заяву

10:11

У Мелітополі прогримів вибух у будинку, в якому жив колаборант

10:07

Терористка Чичеріна озвучила свою версію виникнення слова ХерсонВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти