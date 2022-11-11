РФ знову клянчить переговори з Україною: у Лаврова заявили, що готові говорити 'без попередніх умов'

Рябков поскаржився, що на Київ нібито тисне Захід / Фото twitter com mid_rf

На тлі чергової поразки військ РФ під Херсоном російська влада знову заговорила про бажання вести переговори з Україною. Тепер уже Москва нібито без "попередніх умов" готова до діалогу.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков поскаржився на те, що рішення щодо небажання вести дискусії з РФ було прийнято Києвом через "тиск з боку Заходу".

"Я можу тільки підтвердити позицію – ми до діалогу відкриті, без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все у минулому. Що далі – залежить не від нас", - сказав Рябков.

На його думку, шанси на діалог зростуть, якщо Києву "накажуть із відповідних столиць".

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

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