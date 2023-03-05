РФ планує півторамільйонну мобілізацію — експерт

РФ розглядає будь-яку можливість збільшення особового складу, каже Віктор Ягун.

У РФ може бути нова хвиля мобілізації, не виключив Віктор Ягун / theins.ru

Офіційно мобілізація в РФ не завершена, тому Володимиру Путіну не потрібно підписувати новий указ для її продовження, заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Тобто указ президента РФ не був підписаний, тому вона (мобілізація в РФ, — ред.) нібито триває. Тому йому не треба нічого оголошувати. Вони з самого початку сказали, що не збираються призвати 300 тисяч, і навіть 500 - в їх планах було до півтора мільйонів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Комплекс факторів свідчить про те, що росіяни поступово накопичуватимуть сили, впевнений експерт.

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"Але є категорія осіб, які вже зараз розуміють, що вони наступні – і студенти, для яких хочуть скасувати деякі пільги, і багатодітні батьки. Навіть розглядають можливість залучення на війну студентів профільних коледжів, поліцейських, рятувальників. Тобто РФ розглядає будь-яку можливість збільшення особового складу. У тому числі, після заборони "Вагнеру" працювати з ув'язненими, вони навпаки дали таку команду військам, щоб вже вони працювали з цією категорією. До того ж, можливо, провести певну амністію і залучати їх вже не до "вагнерів", а до їх спецпідрозділів у приватних кампаніях, які контролюються іншими людьми", — додав Ягун.

Диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації в країні-агресорі, Росії. Про це раніше повідомляло західне авторитетне видання The New York Times.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін − Главред) може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", − повідомляють журналісти.

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