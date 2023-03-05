УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ планує півторамільйонну мобілізацію — експерт

5 березня 2023, 11:25
РФ розглядає будь-яку можливість збільшення особового складу, каже Віктор Ягун.
мобілізація
У РФ може бути нова хвиля мобілізації, не виключив Віктор Ягун / theins.ru

Офіційно мобілізація в РФ не завершена, тому Володимиру Путіну не потрібно підписувати новий указ для її продовження, заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Тобто указ президента РФ не був підписаний, тому вона (мобілізація в РФ, — ред.) нібито триває. Тому йому не треба нічого оголошувати. Вони з самого початку сказали, що не збираються призвати 300 тисяч, і навіть 500 - в їх планах було до півтора мільйонів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Комплекс факторів свідчить про те, що росіяни поступово накопичуватимуть сили, впевнений експерт.

відео дня

"Але є категорія осіб, які вже зараз розуміють, що вони наступні – і студенти, для яких хочуть скасувати деякі пільги, і багатодітні батьки. Навіть розглядають можливість залучення на війну студентів профільних коледжів, поліцейських, рятувальників. Тобто РФ розглядає будь-яку можливість збільшення особового складу. У тому числі, після заборони "Вагнеру" працювати з ув'язненими, вони навпаки дали таку команду військам, щоб вже вони працювали з цією категорією. До того ж, можливо, провести певну амністію і залучати їх вже не до "вагнерів", а до їх спецпідрозділів у приватних кампаніях, які контролюються іншими людьми", — додав Ягун.

Диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації в країні-агресорі, Росії. Про це раніше повідомляло західне авторитетне видання The New York Times.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін − Главред) може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", − повідомляють журналісти.

Читайте більше:

мобілізація Віктор Ягунов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:08

"Просто дайте йому простір" : Дружина Брюса Вілліса звернулася до мисливців за ексклюзивами

11:57

Українці отримають нову грошову допомогу: кому виплатять 6 тисяч гривеньВідео

11:35

Названо 4 знака зодіаку, яких чекають неймовірні зміни і грошова удача в найближчий місяцьВідео

11:25

РФ планує півторамільйонну мобілізацію — експерт

11:22

Терорист Гіркін "наїхав" на Пригожина: назвав психопатом і закликав гнати його разом з ШойгуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:11

Мережа в сказі: Українська блогерка-ескортниця отримала нагороду від ГУРВідео

10:59

Смачні коржі з 4 інгредієнтів: ви здивуєтеся, як їх просто приготувати - рецептВідео

10:35

Трамп похвалився приятельством з Путіним і пообіцяв закінчити війну за добу

10:14

Данілов - про повалення Путіна: в Росії є люди, як Володимир Парасюк на ЄвромайданіВідео

Реклама
09:38

Окупанти РФ готують точкові ракетні удари: названо ймовірні цілі

09:31

"Зухвале покарання": Майкл Дуглас розповів, в яких випадках показує пеніс своїй дружиніВідео

09:22

Путін більше не гарант безпеки, Росія підходить до масштабного внутрішнього конфлікту - ПодолякВідео

09:14

ChatGPT: напружитися людству доведеться дуже скороПогляд

08:44

Відведення українських військ з Бахмута: у ЗСУ відповіли на чутки

08:22

На Україну очікує нова стратегія щодо Криму, його треба звільняти військовим шляхом - ДаніловВідео

07:32

Війська РФ найближчим часом не зможуть оточити і захопити Бахмут - ISWВідео

06:30

Рашистські полонені живуть краще, ніж українські пенсіонериПогляд

04:04

"Чому без батога?": Волочкова з Джигурдою влаштували вакханалію на сценіВідео

03:30

Генерал-майор запасу СБУ оцінив перспективу згортання "великого наступу" Росії на УкраїнуВідео

02:50

"Війська РФ в Криму розваляться після 2 тижнів в оточенні": полковник описав звільнення півостроваВідео

Реклама
02:05

В Україні злетіли ціни на алкоголь: нова вартість горілки, вина та пива

01:35

Військовий експерт оцінив, який план звільнення Криму найбільш реальнийВідео

00:15

Через помилки 1991 року сьогодні кращі з кращих віддають життя за нашу свободу - ДаніловВідео

00:10

Гороскоп на сьогодні 5 березня 2023: Рибам - загадки, Скорпіонам - роздратуванняВідео

04 березня, субота
23:59

Може скидатися за 40 км від цілі: РФ застосувала в Україні нові бомби вагою 1500 кг - Defense ExpressВідео

23:21

"РФ не розвалиться після втрати Криму і Донбасу": є лише один сценарій розпаду Росії – експертВідео

22:54

В гостях у росіянки: Ліза Ющенко танцювала під Аллегрову, яка підтримує війну в УкраїніВідео

22:29

Чи реально у 2023 році повернути Маріуполь: експерт поділився прогнозомВідео

22:10

"У РФ починається період реальних страждань": астролог спрогнозувала загострення на фронтіВідео

21:32

"Так ми будемо жити наступні 20 років": є 4 сценарії завершення війни – журналістВідео

21:01

Чи виходять українські захисники з Бахмута: у Зеленського дали чітку відповідьВідео

20:24

Навіщо потрібна кишенька на жіночих трусах: нізащо не здогадаєтеся

20:05

Зірвуть золотий куш: на п'ять знаків зодіаку чекає нечуване багатство цієї весниВідео

19:35

"Ми будемо країною-переможцем": Зеленський розповів, як Україна після війни співіснуватиме з РФВідео

19:04

Зараз такого не роблять: навіщо в СРСР додавали сіль в соняшникову олію

18:42

Навіщо 5 березня викидали все старе взуття з дому: прикмети і що не можна робитиВідео

18:38

Що повинно бути в гардеробі кожної жінки: 9 незамінних речей, що завжди "врятують" образ

18:37

РФ вбила ракетою в Запоріжжі 8-місячну дитину та її родину: деталі трагедіїФотоВідео

18:23

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 березня: Козерогу - глухий кут, Терезам - конфліктиВідео

18:21

Група 1+1 media спільно з Фондом "Повернись живим" запускає збір коштів на "Лігу Аеророзвідки"

Реклама
18:15

Віталій Портников. Про що домовились Байден і ШольцВідеоблоги

18:09

Найближчим часом командування ЗСУ прийме рішення про відведення військ із Бахмута - ЖдановВідео

18:09

Бахмут: потрібен відхід - але організований і своєчаснийПогляд

18:08

Милі котики проживуть дуже довго: як піклуватися про тварин, щоб не довелося рано прощатисяВідео

17:49

"Путін збере усе, що тільки можна": генерал пояснив наслідки, якщо РФ оголосить війну замість "СВО"Відео

17:43

Для чого корисно пити цикорій: названо переваги напоюВідео

17:09

Росіяни можуть зробити "жест доброї волі" у Криму: Світан розкрив несподіваний сценарійВідео

16:42

Гороскоп Таро на тиждень 6-12 березня: Рибам - можливості, Водоліям - доленосне рішенняВідео

16:41

Як зрозуміти, що ви вмираєте: лікарі назвали 4 ознаки

16:17

Помер легендарний український музичний продюсер

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти