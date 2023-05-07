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У Росії ціле місто залишилось без води та електроенергії: у чому причина

Аліна Дембіцька
7 травня 2023, 19:08 оновлено 7 травня, 19:08
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Місто Асбест, поряд з яким зафіксовано чотири великі пожежі на площі 7,2 тисячі гектарів, залишилося без водопостачання та електрики.
пожар, электроэнергия
Росію охопили масштабні пожежі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Країну-агресорку Росію охопили масштабні пожежі. У Свердловській області РФ через лісові пожежі згоріли два склади з порохом. Місто Асбест залишилося без води та світла.

Як пише Медуза, у низці регіонів Свердловської області запровадили режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі. Станом на 7 травня в області зафіксовано 55 пожеж загальною площею 35 тисяч гектарів. Поки що владі вдалося локалізувати 14 пожеж на площі 1490 гектарів.

Зазначається, що увечері 6 травня у селищі Первомайське лісова пожежа перекинулася на склади з порохом, що належать збройовій компанії "Гефест-М". В результаті згоріли два склади на площі 960 квадратних метрів. Вогонь загрожував ще 18 будинкам, де зберігається вибухівка. Через загрозу спалаху з Первомайського розпочали евакуацію мешканців. Загалом із різних населених пунктів вивезли понад тисячу людей.

відео дня

Місто Асбест, поряд з яким зафіксовано чотири великі пожежі на площі 7,2 тисячі гектарів, залишилося без водопостачання та електрики – через аварії на місцевому водоканалі, а також на електростанції.

"Чимало населених пунктів заволокло димом від пожеж. Санітарні лікарі порадили місцевим жителям не відчиняти вікна будинку та не виходити на вулицю без масок та респіраторів. Губернатор Свердловської області Євген Куйвашев назвав ситуацію із природними пожежами в регіоні критичною та звернувся за федеральною допомогою для боротьби з ними. Крім співробітників МНС та Росгвардії, на боротьбу з пожежами виїхали чотири тисячі добровольців та волонтерів, у тому числі з інших регіонів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня, у Свердловській області у селищах Сосьва, Висиме і Тайгове спалахнула пожежа. Майже за добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 - житлових будинків. Місцеве населення, а також 240 ув'язнених евакуювали з розташованої там лікувально-виправної установи.

Окрім того, раніше у Ростові-на-Дону горіла будівля управління ФСБ, а саме на складі на території прикордонного управління. Чорний дим було видно майже у всіх районах міста. За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути вибух.

Дивіться відео про те, кому була вигідна атака на Кремль безпілотниками і чому без будь-яких доказів звинуватили Україну:

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