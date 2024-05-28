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РФ не обмежиться Балтикою: де ще Кремль хоче змінити кордони – експерт

Олексій Тесля
28 травня 2024, 13:19
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Росіянам дуже не подобається той факт, що Балтійське море стало морем НАТО, каже Андрій Клименко.
Клименко
/ Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко прокоментував імовірність того, що Росія може планувати захоплення шведського острова Готланд, який контролює і Балтійське море.

"Те, що РФ може мати такі плани, і до ворожки ходити не треба. У сьогоднішньої імперської такі плани, безумовно, присутні", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив - це пояснюється тим, що росіянам дуже не подобається той факт, що Балтійське море стало морем НАТО - це невигідна для них військово-стратегічна ситуація.

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"До того ж, варто згадати диверсії на лініях зв'язку, а це підводні кабелі, газопроводи, інтернет- і телефонні мережі", - зазначив він.

За словами співрозмовника, крім Балтики, Росії не подобаються морські кордони в Арктиці. І це буде наступним кроком агресивних зовнішньополітичних дій країни-агресора.

"Оскільки у зв'язку з глобальним потеплінням Північний морський шлях дедалі більше відкривається для комерційного судноплавства протягом усього року. Адже якщо раніше навігація там була протягом кількох місяців, то зараз цей шлях поступово стає повноцінним морським шляхом. До того ж, він з'єднує Російську Федерацію з Китаєм, що теж перебуває під посиленою увагою країн, розташованих у тій частині світу", - додав Клименко.

Нагадаємо, що експерт розкрив цинічні плани Путіна змінити морські кордони. Олег Катков зазначив, що Балтика стала фактично закритим внутрішнім морем НАТО. Однак, почали лунати заяви, що можуть закрити вихід РФ до Балтійського моря із Санкт-Петербурга.

У НАТО запропонували радикальні заходи боротьби з російським флотом. Командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади в Балтійському морі, адже в Естонії для цього є всі можливості.

Хто такий Андрій Клименко

Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія.

Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем".

З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку.

З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

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