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РФ випробовує НАТО: у Фінляндії заявили про "найзначнішу загрозу" на фоні провокацій

Руслана Заклінська
24 травня 2024, 23:26
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Члени НАТО повинні бути добре підготовлені до всіх видів загроз, що походять з Росії, наголосив прем'єр-міністр Фінляндії.
РФ випробовує НАТО: у Фінляндії заявили про 'найзначнішу загрозу' на фоні провокацій
Провокації РФ на кордоні з Естонією та Литвою свідчать про "перевірку" Заходу/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот

Росія "випробовує" країни-члени НАТО на своєму західному кордоні за допомогою провокацій. Країна є "найзначнішою загрозою європейській безпеці". Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Фінляндії підкреслив, виступаючи в п'ятницю в Ризі під час свого візиту до Латвії, що члени НАТО повинні бути добре підготовлені до різних видів загроз, що походять з Росії. Особливо, заважаючи на останні провокації з боку Кремля.

Орпо послався на інцидент в четвер, коли російські прикордонники прибрали буї на річці Нарва, що розділяє Естонію та РФ. Також цього тижня Міністерство оборони Росії заявило, що хоче "змінити кордон і територіальні води країни в Балтійському морі". Ця заява викликала гучну відповідь Литви та Фінляндії, а незабаром документ із проектом пропозиції видалили з урядового сайту без пояснення причин.

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"Звичайно, ми бачимо, що є часові зв’язки з усіма цими проблемами у Фінляндії, Литві, Естонії, але зараз настав час заспокоїтися і дуже уважно подивитися на те, що насправді відбувається. Ймовірно, вони (росіяни - ред.) перевіряють нас", - наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, Росія залишатиметься "найзначнішою прямою загрозою європейській безпеці".

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Напад Росії на країни Заходу - новини за темою

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 травня російські прикордонники зняли 24 буї на річці Нарві, які демаркують міжнародний кордон між Естонією та РФ. Цю дію вважають певною провокацією Кремля. МЗС Естонії вимагає роз'яснень від РФ та негайного повернення буїв.

Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні бути готові до можливого нападу вже в 2029 році.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

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НАТО Финляндия Естонія вторгнення Росії
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