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Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні – депутат ЄП

Альона Вороніна
21 лютого 2025, 08:36оновлено 21 лютого, 10:06
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Президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.
Владимир Зеленський, Дональд Трамп, Мика Аалтола
Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії, зазначає депутат Європарламенту/ колаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом, Instagram Mika Aaltola

Коротко:

  • Трамп дав країнам Європи три тижні, щоб узгодити "капітуляцію" України
  • В іншому разі він погрожує вивести американські війська є європейського континенту

Американський президент Дональд Трамп надав європейським країнам три тижні, щоб узгодити "капітуляцію" України, в іншому випадку він погрожує вивести американські війська з європейського континенту.

Про це написав фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту і координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола, повідомляє Newsweek.

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"США дали нам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України", – сказав Аалтола, маючи на увазі запропоновану мирну угоду, яка спрямована на припинення війни в Україні.

Він додав, що Трамп погрожує вивести американські війська з Європи, якщо цього не буде зроблено.

Останні заяви США щодо України

Як повідомляв раніше Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Європа не переможуть Путіна без США. Джей Ді Венс критикує Україну, Європу та адміністрацію Байдена через відсутність шляху до перемоги.

Також віце-президент США видав цинічну заяву. Джей Ді Венс цинічно висловився про війну в Україні. Він заявив, що без Штатів український народ не зміг би вистояти і такої держави вже не було б. Джей Ді Венс обурений через те, що Володимир Зеленський "ображав" Дональда Трампа.

Політичний експерт Тарас Загородній зазначає, що в США готують новий таємний план щодо України та її територій. Трамп не має викладати публічно свій план щодо завершення війни в Україні, щоб могти завдати несподіваного удару, вважає політичний експерт.

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Що таке Newsweek?

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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