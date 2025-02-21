Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні – депутат ЄП

Президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.

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Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії, зазначає депутат Європарламенту/ колаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом, Instagram Mika Aaltola

Коротко:

Трамп дав країнам Європи три тижні, щоб узгодити "капітуляцію" України

В іншому разі він погрожує вивести американські війська є європейського континенту

Американський президент Дональд Трамп надав європейським країнам три тижні, щоб узгодити "капітуляцію" України, в іншому випадку він погрожує вивести американські війська з європейського континенту.

Про це написав фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту і координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола, повідомляє Newsweek.

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"США дали нам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України", – сказав Аалтола, маючи на увазі запропоновану мирну угоду, яка спрямована на припинення війни в Україні.

Він додав, що Трамп погрожує вивести американські війська з Європи, якщо цього не буде зроблено.

Останні заяви США щодо України

Як повідомляв раніше Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Європа не переможуть Путіна без США. Джей Ді Венс критикує Україну, Європу та адміністрацію Байдена через відсутність шляху до перемоги.

Також віце-президент США видав цинічну заяву. Джей Ді Венс цинічно висловився про війну в Україні. Він заявив, що без Штатів український народ не зміг би вистояти і такої держави вже не було б. Джей Ді Венс обурений через те, що Володимир Зеленський "ображав" Дональда Трампа.

Політичний експерт Тарас Загородній зазначає, що в США готують новий таємний план щодо України та її територій. Трамп не має викладати публічно свій план щодо завершення війни в Україні, щоб могти завдати несподіваного удару, вважає політичний експерт.

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