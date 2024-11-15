Путін може розвалити НАТО за 24 години, Трамп буде берегти РФ: Жданов спантеличив заявою

Главі Кремля потрібне НАТО, тому він його не розвалює. Водночас Альянсу потрібна Росія, і Трамп буде її берегти, вважає військовий експерт.

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Путін може розвалити НАТО за 24 години, Трамп буде берегти РФ, вважає Жданов/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези Жданова:

Путін може розвалити НАТО за 24 години

Він не робить цього, тому що НАТО йому потрібне, щоб лякати росіян

Трампу потрібна РФ, щоб зберегти свій вплив у Європі

Україні зараз не варто розраховувати на допомогу Північноатлантичного альянсу. Російський диктатор Путін може розвалити НАТО за 24 години. Для цього достатньо, щоб країна-агресорка Росія вдарила ракетою по одній з країн Альянсу, і всі його члени пересваряться, тому що не зможуть домовитися, як же відповідати на цей крок РФ. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"На НАТО особливої надії немає. Путін може розвалити НАТО за 24 години: для цього йому достатньо цілеспрямовано вдарити ракетою по території будь-якої країни Альянсу. І все, країни НАТО на 4-й статті свого Статуту перегризуть одна одній глотки – на етапі консультацій щодо реакції на скоєне. Як ви думаєте, угорці дадуть добро на удар у відповідь по Російській Федерації?", – зазначив Жданов.

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Військовий експерт переконаний, що Путіну потрібне НАТО, тому він його не розвалює. Альянсом він лякає своє населення і консолідує суспільство для боротьби з "проклятим НАТО".

Водночас, за словами, Жданова, Північноатлантичному альянсу потрібна Росія, і обраний президент США Дональд Трамп буде її берегти.

"Тому що, якщо Росія розвалиться, американці вилетять з Європи. І знову Америка почує: "Yankee, go home!". У 1991 році Шредер це сказав, тому що Радянський Союз розвалився. Те саме буде і зараз, якщо РФ розвалиться. Якщо Європа вислизне з-під впливу США, Штати зваляться зі світового олімпу. І тоді тут набагато більшим буде вплив Британії, якщо вона домовиться з провідними країнами Європи – Францією та Німеччиною", – сказав військовий експерт.

Він зазначив, що триває дуже складна гра.

НАТО проти "осі зла" (Росія, КНДР, Китай, Іран)/ Інфографіка: Главред

НАТО і війна РФ проти України – останні новини

Раніше повідомлялося, що у НАТО зробили прогноз про політику Трампа щодо Альянсу. Вступ КНДР у війну РФ проти України – нова загроза, якій потрібно протистояти, сказав Марк Рютте.

Також Главред повідомляв, що, за словами екскомандувача НАТО, Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС. Дональд Трамп повідомив, що він не відкидає діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у НАТО назвали умову введення військ в Україну і пригрозили "викинути" росіян. Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прокоментував питання ймовірності розширення допомоги Україні з перекиданням військ західних союзників на фронт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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