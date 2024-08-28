"Режим зникне разом із Путіним": Гудков назвав умову ліквідації путінізму

Будь-яка зміна влади у Росії призведе до найсерйозніших змін, реформ, і зрештою, ліквідації путінізму.

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Гудков назвав умову ліквідації путінізму/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Вікіпедія

Режим у країні-агресорці Росії персоналізувався і тримається в основному на російському диктаторі Володимирі Путіні. Проте цей режим не вічний – він зникне разом з Путіним.

Будь-яка зміна влади в РФ призведе до найсерйозніших змін, реформ, що зрешкою призведе до ліквідації путінізму. Таку думку висловив колишній депутат Держдуми, російський опозиційний політик Геннадій Гудков в інтерв'ю Главреду.

"Взагалі не розумію позиції дуже багатьох посадовців. Невже вони думають, що режим буде вічним? Ні, режим зникне разом із Путіним. Кажуть, путінізм – не лише Путін. Але ні, це тільки Путін. Режим персоналізувався, він є головним паханом, розводилою, гарантом певних інтересів корупційних груп та інших процесів. Тому будь-яка зміна влади у Росії призведе до найсерйозніших змін, реформ, і зрештою, ліквідації путінізму", – зазначив Гудков.

Путіна навряд чи здасть Микола Патрушев, вважає Гудков.

"Раніше я весь час жартував, що якщо Патрушев захоче вийти з гри, він привезе Путіна до Гааги. Патрушеву назвуть умови: припиняй війну, виводь війська з України, ми даємо гарантії і певний період. І він погодиться. Звісно, це жарт, і Патрушев цього не зробить. Проте будь-яка політична фігура, будь-яка група людей може отримати індульгенцію. Можна заздалегідь про це домовитися", – сказав російський опозиційний політик.

Дивіться відео, в якому Гудков зробив прогноз про терміни мобілізації в Росії:

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Чи можуть в РФ усунути Путіна – останні новини

Нагадаємо, російський політтехнолог, галерист Марат Гельман сказав, хто може сколихнути режим в РФ. Частина лояльної Путіну політичної маси отримала серйозний сигнал, що Путін не такий сильний. Главу Кремля уже не так бояться наближені до нього люди.

Також раніше соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман зазначав, що у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором і війною. Але поки справи у Путіна на війні ще більш-менш, верхівка в РФ не реалізовує свої плани.

Нагадаємо, рейтинг Путіна рекордно впав за всі роки повномасштабного вторгнення. Раніше рейтинг Путіна падав через хвилі мобілізації та дії Пригожина.

Також раніше в ОП описали, як операція на Курщині вдарить по РФ. Росія невдовзі пройде через брутальний бунт, і глава Кремля зникне зі своєю елітою.

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