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"Путін не такий сильний, як здавався": Гельман сказав, хто може сколихнути режим в РФ

Альона Вороніна
19 серпня 2024, 04:05
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Частина лояльної Путіну політичної маси отримала серйозний сигнал, що Путін не такий сильний. Главу Кремля уже не так бояться наближені до нього люди.
Марат Гельман, Владимир Путин
Гельман сказав, хто може сколихнути режим в РФ/ колаж: Главред, фото: Facebook Гельман, скрін

У країні-агресорці Росії уже з’явилися люди, які "втратили страх" і вже не так бояться російського диктатора Володимира Путіна.

Заява російського олігарха Олега Дерипаски із закликом зупинити війну – це дуже важливий момент, адже це означає, що наближені до Путіна люди припинили боятися російського диктатора і починають говорити. Таку думку висловив російський політтехнолог, галерист Марат Гельман в інтерв'ю Главреду.

"У Росії вже з'явилися особи, які, як у нас кажуть, "втратили страх". Той самий Дерипаска "втратив страх". Дерипаска – це не лише олігарх. Він один із членів "сім'ї Єльцина", фактично її "гаманець". А "сім'я Єльцина" – люди, які поставили Путіна у владу", – зазначив Гельман.

За його словами, заява Дерипаски із закликом зупинити війну – дуже важливий момент. Тому що частина лояльної Путіну політичної маси отримала серйозний сигнал: сім'я припинили боятися. Принаймні, члени "сім'ї" заговорили.

"І якщо раніше лояльні політичні маси кружляли навколо Путіна через те, що система корупції була зведена в закон, а вони отримували від цього дивіденди, то зараз вони поруч лише через страх. Якраз таки заява Дерипаски сигналізує, що вже не так страшно, а Путін не такий сильний, як здавався", – сказав політтехнолог.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, чим закінчиться операція в Курській області:

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Чи можуть в РФ усунути Путіна – останні новини

Раніше в опозиції Росії зробили прогноз про нового лідера в РФ. Схоже, з загостренням політичної кризи в Кремлі, в Росії вимальовується серйозний конкурент диктатору Володимиру Путіну.

Також раніше російський політтехнолог Марат Гельман розповів, яка з "веж Кремля" здатна завдати удару по режиму Путіна. Одна з груп в оточенні керівника Кремля Володимира Путіна здатна почати процес зміни влади у Росії, можливі два варіанти подій, вважає Гельман.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан висловив думку, що російські ПВК можуть провести операцію зі зміщення Путіна. За його словами, це буде зрозуміло упродовж тижня.

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