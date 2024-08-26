'Путін зникне зі своєю елітою': в ОП описали, як операція на Курщині вдарить по РФ

Росія невдовзі пройде через брутальний бунт, і глава Кремля зникне зі своєю елітою.

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В ОП описали, як операція на Курщині вдарить по РФ/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Операція українських військових у Курській області прискорить виникнення соціальної катастрофи у країні-агресорці Росії. РФ ще не готова до революції, там немає лідерів для альтернативи російського диктатора Володимира Путіна. Але невдовзі країна-агресорка пройде через брутальний бунт, і Путін зникне зі своєю елітою.

Курська операція запустила в РФ процеси, які підштовхнули росіян до усвідомлення, що нинішній глава Кремля не здатний ухвалювати важливі та оперативні рішення. Також росіяни розуміють, що світ не ставиться з повагою до Росії. Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у розмові з "24 Каналом".

За його словами, поки що росіяни не готові до того, щоб влаштовувати бунти в Росії. Проте це станеться невдовзі, і в результаті цього Путін просто зникне через неможливість утримати владу.

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Подоляк упевнений, що росіяни не приймають Путіна як людину, яка може вирішити серйозні питання, адже в Росії діє класична авторитарна вертикаль. За цією системою росіяни бояться, але водночас їм байдуже.

"Росіяни живуть у "таборі", де не сприймаються протести, національних цінностей та бажання захищати свою країну у цих людей, на відміну від України, немає.

Радник глави ОП зазначив, що операція українських військових у Курській області – це не швидкий процес, внаслідок якого вже завтра в Росії могли б відбуватись бунти та падати рейтинг російського диктатора Путіна.

"В авторитарній країні рейтинг для диктатора ніщо, коли він має силу влади. Путін вважає, що він має силову вертикаль, але вона в нього не настільки потужна. Тогорічний бунт вагнерівців цьому доказ, росіяни не чинили спротив та підтримували Пригожина", – сказав Подоляк.

Росіяни в Курській області розуміють, що це їхня країна є ініціатором війни, і вона повернулась до них іншим боком. Також росіяни бачать, що до війни вони могли вільно пересуватись світом, вели бізнес та купували нерухомість, а сьогодні світ вже не ставиться до них з повагою, санкції продовжують працювати і ситуація для них погіршується. Такі процеси можуть призвести до соціальної катастрофи в РФ, впевнений Подоляк.

"Це запущені процеси, які призведуть до соціальної катастрофи. Курська операція має надати їм прискорення. Росія поки що не готова до революції, там немає лідерів для альтернативи Путіна. Ця країна невдовзі пройде через брутальний бунт і Путін зникне зі своєю елітою", – наголосив радник голови ОП.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Чи можуть в РФ усунути Путіна – останні новини

Нагадаємо, російський політтехнолог, галерист Марат Гельман сказав, хто може сколихнути режим в РФ. Частина лояльної Путіну політичної маси отримала серйозний сигнал, що Путін не такий сильний. Главу Кремля уже не так бояться наближені до нього люди.

Також раніше соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман зазначав, що у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором і війною. Але поки справи у Путіна на війні ще більш-менш, верхівка в РФ не реалізовує свої плани.

Нагадаємо, рейтинг Путіна рекордно впав за всі роки повномасштабного вторгнення. Раніше рейтинг Путіна падав через хвилі мобілізації та дії Пригожина.

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