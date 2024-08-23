"Влаштують змову проти Путіна": у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором – Ейдман

У правлячій верхівці РФ визріває глухе невдоволення Путіним і війною. Але поки справи у Путіна на війні ще більш-менш, верхівка в РФ не реалізовує свої плани.

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У правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором Путіним, каже Ейдман/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Ейдман

Якщо російський диктатор Володимир Путін оголосить мобілізації в країні-агресорці Росії, то це може призвести до різних негативних наслідків для путінського режиму. У правлячій верхівці РФ визріває глухе невдоволення Путіним, війною і глухим кутом, у який усіх завів глава Кремля. Тому може визріти змова проти диктатора.

Верхівка в РФ не реалізовує свої плани, поки справи у Путіна на війні йдуть ще більш-менш. Але можлива мобілізація дуже сильно підвищує шанси на будь-яку змову. Таку думку висловив соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

"Так, мобілізація в Росії може призвести до різних негативних наслідків для режиму. Зараз ми можемо оперувати лише відкритою інформацією і не знаємо, що відбувається у верхівці. Аналізувати ситуацію можна на історичних прикладах. Ось змова проти Гітлера в німецькій військовій верхівці зріла роками. Приблизно з 1937-1938 років, ще до початку Другої світової. Змова дозрівала, проте верхівка бачила, що в Гітлера все виходить, і вона не поспішала. Але щойно Гітлер почав програвати війну, військові запустили свій план, що закінчився замахом на Гітлера", – зазначив Ейдман. відео дня

За словами Ейдмана, подібна ситуація може статися і в Росії. Він висловив упевненість у тому, що в правлячій верхівці зріє глухе невдоволення Путіним, війною і глухим кутом, у який усіх завів глава Кремля, і, насамперед, побутовими і матеріальними неприємностями, пов'язаними із зовнішньою ізоляцією. Невдоволення помітне навіть за різними прослуховуваннями, які періодично публікуються в інтернеті, зазначив публіцист.

"Поки справи у Путіна на війні ще більш-менш, верхівка реалізовувати свої плани не буде. Але щойно вона зрозуміє, що Путін програє війну і ситуація погіршується, то перейде до справи. У Росії весь час сподіваються на авось – авось Трамп прийде до влади у США або авось Україна раптом прогнеться. Але надії все ніяк не втілюються в життя. І мобілізація стала б сигналом верхівці про те, що війна не закінчується, а ситуація загострюється і погіршується. Це знак, що поки Путін живий і при владі, сподіватися на вирішення ситуації безглуздо", – сказав публіцист.

Ейдман зазначив, що невдоволення Путіним у верхівці і можлива мобілізація дуже сильно підвищують шанси на будь-яку змову. Ця змова може бути реалізована у вигляді усунення Путіна або його усунення від влади.

"Поки що це лише ймовірність, але в разі мобілізації ймовірність змови суттєво зросте", – додав публіцист.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Чи можуть в РФ усунути Путіна – останні новини

Раніше в опозиції Росії зробили прогноз про нового лідера в РФ. Схоже, з загостренням політичної кризи в Кремлі, в Росії вимальовується серйозний конкурент диктатору Володимиру Путіну.

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Нагадаємо, російський політтехнолог, галерист Марат Гельман сказав, хто може сколихнути режим в РФ. Частина лояльної Путіну політичної маси отримала серйозний сигнал, що Путін не такий сильний. Главу Кремля уже не так бояться наближені до нього люди.

Також раніше дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що ситуація для Путіна стає все небезпечнішою, це початок його кінця.

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