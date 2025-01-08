Кінець війни в Україні: Блінкен розповів, якою буде мирна угода Трампа

Держсекретар США вважає, що у 2025 році Україна та РФ можуть прийняти рішення про початок переговорів.

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Блінкен розкрив перспективи завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Блінкена:

У 2025 році можуть розпочатися мирні переговори

Адміністрація Байдена робить усе, щоб Трамп зміг досягти "найкращої з можливих угод"

Угода повинна включати механізми стримування РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена робить усе можливе, щоб Україна мала міцну позицію на переговорах щодо припинення війни з РФ, а також для того, щоб нова адміністрація на чолі з Дональдом Трампом могла досягти "найкращої угоди". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з главою МЗС Франції в Парижі.

За його словами, у 2025 році сторони можуть ухвалити рішення розпочати переговори. Адміністрація Байдена працює над тим, щоб Україна мала максимально сильну позицію в цьому процесі і команді Трампа вдалося досягти найкращої угоди.

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"Я вірю, що нова адміністрація захоче бути певною, що вони вестимуть переговори по найкращій можливій угоді, і найкраща з можливих угод має бути досягнута", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що Росія не відмовилася від своїх імперських амбіцій і може скористатися перемир’ям для відновлення сил. Тому угода має включати механізми стримування РФ від подальшої агресії.

"Ми знаємо, що Путін не відмовився і не відмовиться від своїх імперських амбіцій. І якщо буде досягнуто припинення вогню, він прагнутиме скористатися часом, щоб перепочити, переозброїтися та зрештою повторно напасти", - сказав він.

Блінкен вважає, що стримування Росії може мати різні форми, зокрема й залучення міжнародного контингенту для контролю лінії зіткнення. За його словами, це питання обговорювалося з міністром закордонних справ Франції.

"Наступна адміністрація має прийняти рішення – якщо до цього дійде – яку роль відіграватимуть Сполучені Штати. Але знову ж, я вірю, що нова адміністрація, якщо буде досягнута угода, прагнутиме досягти найкращої з можливих угод", - підкреслив держсекретар США.

Крім цього, Блінкен запевнив, що адміністрація Байдена продовжуватиме підтримувати Україну до кінця своєї каденції. Також він впевнений, що Франція відіграватиме значну роль у забезпеченні України необхідними ресурсами та у формуванні її сильної позиції "чи то на полі бою, чи то за столом переговорів".

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп на своїй першій пресконференції заявив, що війна в Україні може загостритися ще більше. Він також звинуватив адміністрацію Байдена у "провокуванні війни".

Історик Роман Безсмертний вважає, що Трамп може дистанціюватися від вирішення війни в Україні, якщо не вдасться швидко завершити бойові дії. Він зазначив, що Трамп діяв подібно в ситуаціях із Північною Кореєю та Китаєм.

Крім цього, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що швидкого завершення війни в Україні не буде, і закликав Київ вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. Він підкреслив, що Сполучені Штати повинні допомогти змінити ситуацію і переконати Росію сісти за стіл переговорів.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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