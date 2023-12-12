Рішення знайдено: Туск анонсував швидке розблокування кордону з Україною

Новий уряд Польщі знайшов спосіб одночасно врахувати інтереси протестуючих перевізників і розблокувати кордон з Україною, заявив голова Ради Міністрів РП Дональд Туск.
За його словами, попередній уряд Матеуша Моравецького не подбав про інтереси польських перевізників і відмовився від контролю за кордоном з Україною під час війни, повідомляє Укрінформ.
"З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після півночі, і шукали способи якнайшвидшого вирішення проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали і знайшли способи якомога швидше врахувати потреби польських водіїв і одночасно негайно розблокувати кордон України, яка бореться і очікує перевезення товарів з цієї заблокованої автомагістралі", - підкреслив Туск.відео дня
Блокада кордону з Україною в Польщі
Раніше повідомлялося про те, що у Польщі знову "заблокували" рух вантажівок. Рух вантажівок зупинився через одну фуру, яка нібито раптово зламалася посеред траси.
11 грудня стало відомо, що розблоковано рух вантажівок на польсько-українському кордоні. Україні вдалося домовитися про розблокування польсько-українського кордону для руху вантажівок, яке тривало більше місяця.
Як відомо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.
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