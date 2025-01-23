'Вирішуватиме не Трамп': відомо, хто стане 'сірим кардиналом' в Білому домі

Трамп може не терпіти втручання у власні справи з боку одіозного олігарха Ілона Маска, чий офіс знаходитиметься в Білому домі, зазначив Жданов.

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Відомо, хто стане "сірим кардиналом" в Білому домі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Жданов:

Ілон Маск буде перебувати в ролі "сірого кардинала" при адміністрації Трампа

Трамп піл час першої каденції не закінчив жодної війни

Все буде залежати він Путіна, який "керує Трампом"

Новий президент США Дональд Трамп, імовірно, спробує позбавити Україну військової допомоги, але обставини, ймовірно, не дозволять йому це зробити. Таку думку висловив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю "Главреду", відзначивши непередбачуваність Дональда Трампа.

За його словами, інтригу додає вплив Ілона Маска, чий офіс тепер перебуватиме у Білому домі. Маск може претендувати на роль "сірого кардинала", хоча Трамп, відомий своєю свавільністю, може не терпіти втручання у свої справи. Жданов також припустив, що між ними можливі конфлікти.

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"У попередню каденцію Трампа Конгрес був не зовсім республіканським, а сьогодні обидві палати республіканські. Ба більше, Трамп випатрав усю Республіканську партію - вийняв звідти всіх розсудливих людей, унаслідок чого залишилися одні лизоблюди, які готові кланятися і цілувати, аби їх не чіпали. У цьому небезпека", - зазначає Жданов.

Щодо минулої каденції Трампа, Жданов підкреслив, що йому не вдалося врегулювати жодного міжнародного конфлікту. Переговори з Нетаньяху та Іраном не принесли результатів, а спроба досягти домовленостей із Кім Чен Ином завершилася черговими випробуваннями ядерної зброї з боку Північної Кореї.

"Трамп діє за принципом "не виходить - робити не буду, вийшло - значить, я герой і чемпіон". Усе залежатиме від Путіна і від того, наскільки він керує Трампом. Напевно, на Трампа є якийсь компромат, тому що не може він так безроздільно любити Російську Федерацію. Якщо це так, то ми помітимо, тому що Путін буде дуже тиснути на Трампа", - резюмував експерт.

Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа - що відомо про плани Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новий президент США Дональд Трамп закликав Росію та її лідера, диктатора Володимира Путіна, зупинити повномасштабну війну в Україні, попередивши про можливі наслідки. Про це він заявив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Сполучені Штати планують завершити війну в Україні протягом 100 днів, і цей сценарій виглядає реалістичним, зазначив політолог Ігор Рейтерович. Він вважає, що за цей час можна організувати переговори та досягти певного консенсусу щодо шляхів вирішення конфлікту.

Водночас як повідомив директор компанії Defense Express Сергій Згурець, адміністрація Трампа досі не має чіткої стратегії завершення війни. Наразі США не здійснюють активного тиску на Росію, а найближчим часом, ймовірно, відбуватимуться лише консультації та спроби впливу на агресора.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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