Українська делегація відправиться у США на переговори з командою Трампа - Дунда

Українська сторона хоче прояснити важливі аспекти майбутньої співпраці з США.

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Першим прямим контактом України і нової команди Трампа стане зустріч у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Дунда:

Представники України зустрінуться з чиновниками з Конгресу і Сенату США

Україна хоче обговорити безпекові питання

Має вирішитися питання форми допомоги Україні

Українська делегація планує візит у Вашингтон наступного місяця, щоб провести переговори з представниками Конгресу, Сенату та нової адміністрації США. Про це повідомляв лідера фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а нардеп Олег Дунда розповів, які плани в України на цей візит до Штатів.

24 каналу він пояснив, що попри гучні заяви президента США Дональда Трампа про бажання якнайшвидше закінчити війну, насамперед на переговорах потрібно окреслити майбутню співпрацю Штатів та України.

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Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Запланована велика українська конференція, куди запросили багато представників як Конгресу, так і Сенату. Також будуть присутні представники нової адміністрації Дональда Трампа. Це буде така собі "дискусія в коридорах" про те, як зміниться чинна співпраця з США", - пояснив він.

Серед головного буде обговорення безпекових питань, формату фінансування ЗСУ та передачі зброї. Однак усі ці розмови, найімовірніше, відбуватимуться не публічно.

"Я переконаний, що США і далі допомагатимуть Україні – це лише питання форми. Нагадаю, весь 2024 рік Трамп казав, що не є противником допомоги України, але бажає змінити її формат. Наприклад, грантову програму змінити на кредити", - додав Дунда.

Зв'язки України з новою командою Трампа

Нагадаємо, після інавгурації Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США, наголосивши, що концепція "Мир через силу" може стати основою для тривалого миру.

Згодом, як писав Главред, Зеленський зазначив, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року. Водночас навколо Трампа багато різних голосів, а тому важливо, щоб ці "голоси" були правильними і доносили реальну ситуацію щодо війни в Україні.

Напередодні стало відомо, що команда президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може зустрітися для переговорів з українською делегацією на початку лютого в той період, коли у Вашингтоні розпочнеться "Український тиждень".

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Хто такий Олег Дунда? Олег Дунда - український підприємець. Народний депутат України 9-го скликання. Співголова міжфракційного депутатського об’єднання "За деколонізацію Росії". Член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова підкомітету з питань будівництва та проєктування, пише Вікіпедія.

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