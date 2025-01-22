'У США є дві крайності': який у Трампа план щодо врегулювання війни - Згурець

Європейська спільнота орієнтуватиметься в першу чергу на рішення, які прийматиме Трамп та його команда.

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У найближчий час США, найімовірніше, проводитимуть консультації / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump/, president.gov.ua

Що сказав Згурець:

У США досі немає чіткого плану врегулювання війни в Україні

Трамп може почати тиснути як і на РФ, так і на Україну

Україну чекає період турбулентності

Дональд Трамп вже вступив на посаду президента США, однак у його адміністрації досі немає чіткого плану закінчення війни в Україні. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, США наразі не почали тиснути на країну-агресорку Росію, у найближчий час нас чекатимуть хіба що консультації та спроби домовитися чи вплинути на сторону РФ.

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Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Згурець переконаний, що нова адміністрація має два шляхи: або тиснути на Кремль санкціями через обмеження у фінансовому секторі і при цьому надавати Україні усю необхідну допомогу, або ж тиснути на Україну, шляхом обмеження військової допомоги.

"Звісно, виникає тема миротворців, але таке враження, що це вже постфактум, коли визнається, що якась територія буде окупована, і по лінії розмежування потрібно буде завести миротворців з боку європейських країн. Але хотілося б, щоб європейські партнери зараз були потужними союзниками не у форматі пошуку миротворців, які стануть на лінії розмежування, а в більш активному форматі допомоги Україні на поточному етапі", - зауважив він.

Водночас рішення Трампа в контексті війни в Україні впливатимуть на рішення європейських країн, хоча вони і розуміють, що головні принципи територіальної цілісності та надання гарантій безпеки Україні порушувати не можна.

Зараз будемо очікувати на період турбулентності, де будуть різні пропозиції, як це врегулювати. Нам головне забезпечити наші власні інтереси. Це непросто, але сподіваюся, що нам це вдасться", - підсумував Згурець.

План Трампа щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього дійсно хороші відносини з американським президентом Дональдом Трампом. Він зазначив, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року.

Раніше у ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів.

Наразі невідомо, як саме нова адміністрація планує закінчити війну, однак сам Трамп напередодні заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни Україні.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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