Реакція на заяви Москви: Боррель заговорив про припинення вогню в Україні

В ЄС розглядають припинення вогню лише за умови ліквідації ворожого режиму на тимчасово підконтрольних РФ територіях України. Про умови Путіна мова не йде.

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Боррель прокоментував можливість припинення вогню після нещодавніх заяв Путіна / Колаж: Главред, фото: pixabay, flickr

Очільник країни-агресора Росії Володимир Путін декілька днів тому розповідав про намір досягти "повної перемоги" на полі бою в Україні та власне небажання завершити цю війну. Однак ні наступ на Харківщині, ні удари по енергетичній інфраструктурі України про це не свідчать, вважає представник ЄС Жозеп Боррель.

На сайті Європейської служби зовнішніх дій він написав, що через це світ не розглядає припинення вогню на вигідних РФ умовах. Це є небезпечним як і для України, так і для Європи в цілому.

"Очевидно, що Росія не готова до переговорів у дусі доброї волі і могла б скористатися будь-яким припиненням вогню для переозброєння, щоб атакувати знову. Наративи Росії щодо миру навколо миру є лише замаскованою спробою легалізувати свою війну за захоплення територій", - зауважив Боррель. відео дня

Наголошується, що ще у 2022 році усі доповіді ООН з початку повномасштабного вторгнення Росії свідчать лише про жорстокі репресій окупаційних сил проти населення України та системних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Тому світ не погодиться чи то на припинення вогню, чи то на мир з Росією на її умовах. В першу чергу, важливо, аби ці рішення були справедливими відносно України.

"Ніхто не бажає миру більше за українців. Водночас справедливі умови такого миру є важливими для України та для світу. Росія веде неспровоковану свавільну війну, виходячи зі своїх імперських амбіцій, тоді як Україна б’ється у війні за необхідністю, захищаючи власне право на існування", - додав високий представник ЄС.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Обговорення миру і закінчення війни між Росією і Україною

Раніше стало відомо, що Саміт у Швейцарії за участі майже 100 країн світу, має на меті розпочати обговорення мирного процесу. Мова може зайти про переговори з агресором Росією.

Про те, що країна-агресор Росія може взяти участь у конференції, яка відбудеться за підсумками Саміту миру напередодні заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни з країною-агресором РФ. За його словами, це лише дасть паузу Росії перед новою війною.

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