"Перекриємо кисень": Медведєв відверто погрожує країнам Балтії

Медведєв погрожує "перекрити кисень" країнам Балтії / УНІАН

Російська Федерація може вжити таких заходів через заборони транзиту вантажів в Калінінградську область, які "перекриють кисень" країнам Балтії, заявив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю для aif.ru.

За його словами, Москва не звертатиме увагу на пояснення Литви, яка лише виконує рішення Європейського Союзу щодо санкцій.

"Скажемо прямо, обмеження транзиту - частина тієї самої "війни за дорученням", яку Захід розв'язав проти Росії. Природно, РФ прийме відповідні заходи, і вони будуть дуже жорсткими", - підкреслив Медведєв.

Він уточнив, що частина можливих кроків у відповідь носить економічний характер і "здатна перекрити кисень прибалтійським сусідам, які зробили ворожі дії". Крім того, не виключено прийняття асиметричних заходів.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявляв, що якщо росіянам і білорусам вдасться закрити Сувалський коридор, країни Балтії будуть відрізані від Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.

За його словами, Сувалський коридор – стратегічно важлива ділянка. У разі перекриття західний світ очікують серйозні проблеми в даній місцевості.

"Сувалкський коридор - це ключовий момент. Цей вузький шматок польської і Литовської території між Білоруссю і Калінінградом має стратегічне значення, тому що, як Ви знаєте, це сухопутний зв'язок між нашими балтійськими союзниками (Литвою, Латвією та Естонією) й іншою частиною НАТО/ЄС. Якби він був перекритий або заблокований силами РФ і Білорусі, у нас виникла б справжня проблема", - підкреслював Ходжес.

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