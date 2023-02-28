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"НАТО має бути готовим": Росія може вторгнутися до країн Балтії - Міноборони Литви

28 лютого 2023, 20:13
Литовський міністр оборони наголосив, що НАТО має бути готовим до швидкого реагування у разі загрози.
российские военные, российская авиация
Росія може вторгнутися до країн Балтії / Міноборони РФ

Північноатлантичний альянс має бути готовим до можливого вторгнення держави-агресорки Росії до країн Балтії. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Як зазначив Анушаускас в інтерв'ю Anadolu, країна-окупант становить "пряму і довгострокову загрозу" для Латвії, Литви та Естонії.

"Наша країна межує з Калінінградською областю РФ і з Білоруссю. Війна Росії проти України підтверджує реальність воєнної загрози. Агресивна військова риторика РФ, інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, справді становлять реальну загрозу для Литви та регіону в цілому", - наголосив він.

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У зв'язку з цим, за словами глави Міноборони Литви, передусім необхідно нарощувати оборонний і стримуючий потенціал НАТО, зокрема в країнах Балтії.

"НАТО має бути готовим до швидкого реагування у разі загрози", - підкреслив Анушаускас.

Крім того, він зазначив, що Литва розглядає всі можливі варіанти модернізації своїх збройних сил та підвищення обороноздатності країни.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що Росія і Білорусь можуть діяти згідно Сувалкського сценарію – напасти на країни Балтії з боку Білорусі. Серйозна загроза може нависнути і над Польщею.

Водночас колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що країна-окупант Росія не піде війною на Польщу, але Варшаві варто готуватися до провокацій.

"Польща – це член НАТО, тому починати з нею війну РФ точно не буде, оскільки це лише прискорить падіння режиму Путіна і самої Російської Федерації", - підкреслив генерал.

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