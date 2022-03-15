"Розстріляли тих, хто хотів втекти": окупант розповів про нелюдське ставлення до солдатів в армії РФ

Окупант розповів, що в армії РФ солдатів розстрілюють свої ж, якщо вони хочуть втекти/ Фото ілюстративне, Reuters

У мережу злили ще один запис розмови російського окупанта, яку перехопили українські спецслужби.

Під час дзвінка своєму знайомому російський солдат розповідає жахливі речі, які відбуваються в армії РФ, що перебуває на території України.

На записі чути, як солдат розповідає, що його знайомих, які хотіли втекти з української території назад в Росію, розстріляли свої ж.

"Хочу назад. Всі хочуть. Булдачієв втік і через це його вбили. Равшан теж звалив, через це і його вбили. Коли колона йшла, КАМАЗи, топляки (машини з паливом) поїхали. З ними звалили і ті, хто хотів додому. І їх розстріляли", – розповів російський окупант.

Його співрозмовник дивується таким словам і спочатку не вірить. Проте російський солдат каже, що він це знає, тому що перебуває тут, в Україні, і бачить такі речі.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що російські військові збільшуватимуть кількість обстрілів України крилатими ракетами. За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

Нагадаємо, раніше полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов розповів Главреду, що в Росії є завдання мінімум і завдання максимум у цій війні. Максимальна мета, яку зараз собі ставить Путін – це пробити сухопутний коридор до Криму. Тому Маріуполь є стратегічною метою і для України, і для Росії. Завдання мінімум в російській армії – закріпитися на нинішніх рубежах і зібрати хоч якийсь резерв для їх утримання.

Читайте також: