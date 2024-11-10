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Ракети SCALP і Mistral для ЗСУ: Франція оголосила про нові поставки Україні

Олексій Тесля
10 листопада 2024, 11:45
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Париж хоче допомогти Києву завдавати ударів за лінією фронту, каже Себастьян Лекорню.
Міраж 2000-5, ракета SCALP-EG
ЗСУ отримають ракети SCALP / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головне:

  • Україна отримає два типи ракет від Франції
  • Париж підготує тисячі українських солдатів

Париж передасть Києву партію ракет SCALP і Mistral, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Щоб дозволити Україні наносити удари за лінією фронту, днями я підписав передачу близько десяти ракет SCALP, як це обіцяв зробити президент республіки Володимиру Зеленському", - наголосив він в інтерв'ю виданню JDD.

відео дня

Також Лекорню анонсував нові поставки зенітних ракет Mistral для зміцнення української ППО напередодні зими.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
/ Інфографіка Главреда

"З настанням зими глибокі удари Росії по території України, ймовірно, активізуються. Ми знову постачатимемо ракети Mistral, зокрема, для захисту зон бойових дій", - пояснив глава Міноборони Франції.

За його словами, союзники мають підтримувати допомогу на довгостроковій основі, бо саме це дасть змогу українській владі розглянути політичні рішення, коли вона вирішить це зробити.

"Військова підтримка дуже важлива, і навіть коли війна закінчиться, ми повинні продовжувати зміцнювати українську армію", - зазначив Лекорню.

За його словами, Франція продовжить підготовку військовослужбовців сил оборони України на французьких полігонах.

"Ми продовжимо безпрецедентну програму підготовки на сході Франції, де 2 тисячі українських солдатів проходять навчання в бригадах під керівництвом французьких солдатів, використовуючи французьке обладнання. Ми продовжуватимемо надавати підтримку. З настанням зими глибокі удари Росії по українській території, найімовірніше, посиляться", - підсумував глава Міноборони Франції.

Хто такий Себастьян Лекорню?

Себастьян Лекорню - французький політик, який обіймає посаду міністра збройних сил в уряді прем'єр-міністра Елізабет Борн з 20 травня 2022 року. Член партії Відродження (до 2022 року — La République En Marche!) після того, як залишив республіканців (LR) у 2017 році. Лекорню був президентом департаментської ради Ер з 2015 до 2017 року. В уряді він працював державним секретарем міністра екологічного та інклюзивного переходу, міністром місцевих органів влади і міністром у справах заморських територій, пише Вікіпедія.

Раніше у Франції назвали терміни поставки винищувачів Mirage 2000 для ЗСУ. Літаки Mirage 2000, які планують передати Україні, оснастять новими озброєннями і системами РЕБ.

Франція передасть Україні літаки Mirage 2000. Літаки, які передасть Франція, будуть озброєні крилатими ракетами SCALP і бомбами AASM.

Як повідомляв Главред, Україна отримає сотні одиниць бронетехніки і не тільки. Франція готує пакет військової допомоги Україні, які включатиме бронетехніку ракет Aster 30.

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