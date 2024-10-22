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Розміщення "сил стримування" в Україні: у Франції зробили пропозицію

Анна Косик
22 жовтня 2024, 16:38
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Підтримка України західними партнерами повинна передбачати і допомогу після припинення вогню.
Себастьян Лекорню, Зеленский
Франція налаштована на довгострокову підтримку України / Колаж: Главред, фото: Себастьян Лекорню, УНІАН

У Франції пропонують обговорити питання розміщення в Україні сил неядерного стримування, щоб запобігти агресії Росії. Про це, як повідомляє TF1, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, навіть після перемоги Україні потребуватиме допомоги від західних партнерів, тому надання довгострокової підтримки є справжньою необхідністю.

"Уявлення про припинення вогню для Києва піднімає питання про звичайні засоби стримування, які дадуть змогу перешкоджати новій російській агресії, і це питання, яке вже має бути розглянуте", - наголосив Лекорню.

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Французький міністр також прокоментував те, що зрештою Україні доведеться почати прямий діалог з агресором Росією, однак Україна налаштована діяти лише згідно з планом перемоги.

Розміщення 'сил стримування' в Україні: у Франції зробили пропозицію
План перемоги / Інфографіка: Главред

Він, зокрема, передбачає і повернення тимчасово окупованих територій. Лекорню підкреслив, що зараз у цьому питанні важливо прийняти "баланс сили".

Хто такий Себастьян Лекорню?

Себастьян Лекорню - французький політик, який обіймає посаду міністра збройних сил в уряді прем'єр-міністра Елізабет Борн з 20 травня 2022 року. Член партії Відродження (до 2022 року — La République En Marche!) після того, як залишив республіканців (LR) у 2017 році. Лекорню був президентом департаментської ради Ер з 2015 до 2017 року. В уряді він працював державним секретарем міністра екологічного та інклюзивного переходу, міністром місцевих органів влади і міністром у справах заморських територій, пише Вікіпедія.

Заяви Франції в контексті війни в Україні

Нагадаємо, що Франція з початку повномасштабного вторгнення висловлювала підтримку Україні та навіть пропонувала досить радикальні кроки для допомоги. Наприклад, влітку 2024 року Франція офіційно звернулася до 10 країн Європи та США для створення коаліції країн для відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України та заявляла про готовність самостійно відправити своїх військових на допомогу ЗСУ. Однак, досі це залишилося на рівні розмов.

Однак Франція надавала і реальну підтримку Україні, зокрема пакет допомоги з 128 бронемашинами VAB, 18 самохідними гаубицями Caesar і 24 легкими танками. Крім того, Франція передбачає постачання Україні протитанкових ракет, вантажівок і радарів.

Раніше також повідомлялося, що Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000 на початку 2025 року. Літаки оснастять так, щоб українські сили отримали перевагу в повітряному просторі над Росією.

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