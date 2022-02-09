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"Ракети виявилися дуже старими": Данія відмовилася надати Україні зброю

9 лютого 2022, 23:02

У той же час через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд підвищив рівень готовності оборони.

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Данія не постачатиме зброю Україні / fmn.dk

Данія не постачатиме зброю Україні на тлі загрози російського вторгнення, заявив міністр оборони країни Мортен Бодсков.

За його словами, ракети Stinger, які зберігаються на складах, виявилися занадто старими, повідомляє The Copenhagen Post.

За його словами, 400 ракет Stinger, поставка яких обговорювалася, виявилися занадто старими. Він також зазначив, що Данія не має наміру відправляти інше озброєння.

У той же час через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд підвищив рівень готовності оборони. А також перекинуло два винищувачі F-16 на острів Борнхольм для захисту повітряного простору Данії.

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Зазначимо, напередодні Литва передала військову допомогу Збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

Раніше в Польщі пообіцяли допомогти Україні у разі нападу Росії. Україна не хоче бути частиною "русского мира", і інші держави повинні її в цьому підтримувати, заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також він підкреслив, що НАТО має посилити політику стримування в Європі.

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оружие Данія військова агресія РФ
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