Ракети і боєприпаси для Patriot: США оголосили про нову допомогу для України

Представник Білого дому Джон Кірбі в середу, 31 травня, підтвердив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть снаряди, в тому числі для РСЗВ HIMARS, системи Stinger і ЗРК Avenger.
Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони США, пакет допомоги на суму до 300 млн доларів включає:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- ракети AIM-7 Sparrow для ППО;
- ЗРК Avenger;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 105-мм танкові боєприпаси;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотників;
- протитанкові комплекси АТ-4;
- понад 30 млн патронів до стрілецької зброї;
- обладнання та системи розмінування;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Це 39-й пакет допомоги, виділений адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, лідери країн G7 мають намір і далі продовжувати підтримувати Україну в економічній сфері та сфері безпеки.
"Ми відзначаємо важливість роботи контактної групи по Україні в питанні координування військової допомоги і допомоги у сфері оборони", — йдеться в заяві, опублікованій в п'ятницю.
Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію".
Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила прес-служба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.
Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.
Дивіться відео про те, що увійшло в новий пакет допомоги США:
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