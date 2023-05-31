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Ракети і боєприпаси для Patriot: США оголосили про нову допомогу для України

Марія Тупік
31 травня 2023, 22:11 оновлено 31 травня, 22:15
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Це 39-й пакет допомоги, виділений адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.
ATACMS, прапори США та України
Допомога США Україні / Колаж Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Представник Білого дому Джон Кірбі в середу, 31 травня, підтвердив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть снаряди, в тому числі для РСЗВ HIMARS, системи Stinger і ЗРК Avenger.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони США, пакет допомоги на суму до 300 млн доларів включає:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • ракети AIM-7 Sparrow для ППО;
  • ЗРК Avenger;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотників;
  • протитанкові комплекси АТ-4;
  • понад 30 млн патронів до стрілецької зброї;
  • обладнання та системи розмінування;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Це 39-й пакет допомоги, виділений адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, лідери країн G7 мають намір і далі продовжувати підтримувати Україну в економічній сфері та сфері безпеки.

"Ми відзначаємо важливість роботи контактної групи по Україні в питанні координування військової допомоги і допомоги у сфері оборони", — йдеться в заяві, опублікованій в п'ятницю.

Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію".

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила прес-служба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.

Дивіться відео про те, що увійшло в новий пакет допомоги США:

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