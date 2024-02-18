'Радикальні засоби': як Захід може відреагувати на смерть Навального

Ігор Ейдман наголосив, що вступати у війну проти Росії, Захід не готовий.

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Як Захід реагує на смерть Навального / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Мосгорсуда, скриншот

В інтерв'ю Главреду російський соціолог Ігор Ейдман розповів, як Захід може реагувати на смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

"Убивство Навального - це, попри весь трагізм, усього лише вбивство однієї людини. Путін уже розв'язав війну і щодня вбиває в Україні десятки людей. Безумовно, колективний Захід висловить своє обурення, але після початку повномасштабної агресії він уже пред'явив Путіну все, що міг. Йти далі, тобто вступати у війну проти Росії, Захід не готовий - там не зробили цього через агресію проти цілої країни, не те, що проти одного Навального. Усі санкції проти РФ без серйозної загрози для власної економіки в країнах Заходу вже теж запровадили. Хіба що залишаються приватні санкції, наприклад, проти співробітників ФСВП, але це все - дитячий садок, оскільки ні до чого не призведе", - пояснив Ейдман.

Він також нагадав, коли Навального отруїли, це було неприємно для Росії, оскільки тоді у РФ ще зберігалися взаємини з країнами Заходу.

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"Після 24 лютого 2022 року жодних взаємин немає, це млява бійка, де кожна зі сторін боїться переходити якісь червоні лінії і застосовувати більш радикальні засоби", - додав експерт.

Нагадаємо, що команда російського опозиціонера підтвердила смерть Олексія Навального. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія.

Російський соціолог Ігор Ейдман розкрив, що сталось із Навальним. Путіну було мало отруїти Навального, посадити його до ШІЗО і відправити за Полярне коло, потрібно було ще й знищити, вважає соціолог Ейдман.

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