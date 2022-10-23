У Франції жорстко відповіли на заяву Шойгу про "брудну бомбу"

Шойгу висловився про "брудну бомбу" / скріншот

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в рамках сьогоднішніх телефонних дзвінків європейським колегам провів переговори з французьким міністром Себастьєном Лекорню.

Як повідомляє France 24, Лекорню провів переговори зі своїм російським колегою, на яких підтвердив прагнення Парижа до мирного врегулювання військового конфлікту в Україні. Він також закликав співрозмовника знайти мирне рішення.

За словами Лекорню, Шойгу і йому заявив про побоювання того, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу". Однак французька сторона відмовляється втягуватися в будь-яку форму ескалації, особливо щодо ядерних загроз.

Міністр додав, що планує незабаром провести переговори з главою Міноборони України Олексієм Рєзніковим.

Що таке "брудна бомба"

Брудна бомба або радіологічний розсіюючий пристрій (РРП) — можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Метою зброї є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом, в першу чергу, для ускладнення перебування в цій зоні цивільних осіб.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британське видання The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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