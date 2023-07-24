ППО зганьбилася: Панцир-С1 на даху МО РФ не збив дрон, що летів за 300 метрів

ЗРК "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, перебуває там.

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Панцир-С1 на даху МО РФ не збив дрон, що летів за 300 метрів / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1", який окупанти встановили на даху будівлі Міноборони держави-терористки, не зміг збити дрон, який атакував Москву уранці 24 липня.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, ЗРК "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, перебуває там.

Зазначається, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки – менше ніж 300 метрів.

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Панцир-С1 на даху МО РФ не збив дрон, що летів за 300 метрів / t.me/radiosvoboda

"Проте жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок очевидці не помітили", - йдеться у матеріалі.

Вибухи в Москві 24 липня

Рано вранці в понеділок 24 липня в різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто атакували дрони. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон потрапив в Московський бізнес-центр.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна. Місто було атаковане "двома літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви".

Пізніше стало відомо, що атака дронів на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР. Всі запущені розвідкою дрони досягли Москви. Кількість безпілотників не уточнюється.

Після атаки безпілотників заступник голови Радбезу РФ, колишній президент Дмитро Медведєв почав нахабно погрожувати Україні новими ударами по "нестандартним цілям". Він цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

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