Путіна чекає "гарячий" прийом на саміті G20

В Індонезії в листопаді 2022 року пройде саміт G20.
Прем'єрміністр Австралії Ентоні Албенізі в ході візиту до Києва заявив, що президента Росії Володимира Путіна, у разі приїзду на саміт G20, чекає недружній прийом.
"Якщо Путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він отримає такий прийом, на який заслуговує – недружній: він не поважає правовладдя в світі і не поводиться відповідно до цінностей цього світу", - сказав Албенізі на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
Саміт G20
В Індонезії в листопаді 2022 року пройде саміт G20. На саміт президента Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії.
Після масштабного вторгнення військ РФ в Україну президент США Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".
"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.
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