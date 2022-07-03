Путіна чекає "гарячий" прийом на саміті G20

Путін, Ентоні Албенізі / president.gov.ua

Прем'єрміністр Австралії Ентоні Албенізі в ході візиту до Києва заявив, що президента Росії Володимира Путіна, у разі приїзду на саміт G20, чекає недружній прийом.

"Якщо Путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він отримає такий прийом, на який заслуговує – недружній: він не поважає правовладдя в світі і не поводиться відповідно до цінностей цього світу", - сказав Албенізі на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Саміт G20

В Індонезії в листопаді 2022 року пройде саміт G20. На саміт президента Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії.

Після масштабного вторгнення військ РФ в Україну президент США Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

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