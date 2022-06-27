Зеленський може зустрітися з Путіним на саміті G20 в Індонезії

Володимир Зеленський може зустрітися з Володимиром Путіним / Офіс президента, Reuters

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним в Індонезії на саміті G20.

Зустріч пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення брати участь у цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський. Тепер згодою відповів Путін, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише ТАСС.

"Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається", - заявив він.

При цьому Ушаков не зміг точно відповісти на питання про те, чи буде Путін очно брати участь в даному заході або братиме участь по відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки запрошують в очному форматі, але просто ще часу багато, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум в очному форматі, але просто боюся загадувати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили.

За словами президента Зеленського, Україна знову повинна отримати можливість діяти з позиції сили. Коли буде така ситуація, з'явиться потенціал для продовження діалогу з Кремлем.

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