"Путіна вб'ють": у РФ розкрили сценарій відповіді на ядерний шантаж Кремля

Захід не стане лякатися нового шантажу Володимира Путіна, впевнений Андрій Піонтковський.
Обстріли російськими окупантами захопленої Запорізької атомної електростанції є елементами шантажу, який президент РФ Володимир Путін застосовує по відношенню до країн Заходу.
Разом з тим Захід не стане лякатися нового шантажу Путіна, тому йому не варто сподіватися на капітуляцію, підкреслив російський публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю Каналу 24.
Він каже, що кремлівській верхівці чітко дали зрозуміти, що в разі використання ядерної зброї Захід дасть нищівну відсіч, яка торкнеться Путіна особисто.
"Переводячи на мову пітерського підворіття, яка знайома Путіну з дитинства, – його просто вб'ють в цьому випадку", – додав Піонтковський.
Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, потрапили у високовольтну лінію зв'язку, вона була пошкоджена, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.
Також три "Прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялося про ризики витоку водню і розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.
6 серпня окупанти потрапили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.
11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що Росія в черговий раз пробила дно у світовій історії тероризму.
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