Путіна повалять: президент Чехії прогнозує поразку окупантів і бунт у РФ

РФ перейшла "червону лінію" після нападу на Україну, каже Мілош Земан.

Мілош Земан прогнозує повалення Володимира Путіна / kremlin.ru

Президент країни-агресора Володимир Путін може втратити владу, якщо окупанти не підуть з України, заявив президент Чехії Мілош Земан, який раніше відрізнявся комплементарними заявами на адресу Кремля.

"Я б сказав йому (Путіну, - ред.) абсолютно по-дружньому, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він визнав свою помилку на словах і бив себе в груди, але насправді він міг би визнати цю помилку, вивівши армію з України", - цитують його Ceske Noviny.

Він також додав, що не виключено, що якщо російські війська залишаться в Україні, то Путіна повалять або солдати, або бізнесмени. Солдати програють, і вони відчувають це через те, що політичне керівництво країни слабке і недостатньо їх підтримує, вважає він.

За словами Земана, у бізнесменів є обґрунтоване відчуття, що антиросійські санкції суттєво шкодять їхнім інтересам.

"Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було абсолютно ніяких підстав робити якісь виступи проти Володимира Путіна. Це перейшло червону лінію тільки після нападу на Україну, тому що це вже те, де навіть економічна дипломатія повинна поступитися", - додав Земан.

Раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова опублікувала фото, на якому вона одягнена у футболку з нецензурним написом, присвяченим Володимиру Путіну.

Свій пост вона опублікувала в Twitter в день, коли господар Кремля святкував своє 70-річчя.

Крім того, активісти принесли до посольства РФ в Чехії імпровізовану труну з лялькою, схожою на Путіна.

Нагадаємо, організація "Подарунок для Путіна" запропонувала відключити водопостачання і світло у всіх будівлях посольства Росії в Празі.

У фонді зазначили, що дипломати країни-агресора мають відчути те, що відчувають українці, які залишаються без води та електрики через обстріли Москвою критичної інфраструктури.

Читайте більше: