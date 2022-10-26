Червоноармієць з пральною машиною: у Чехії "модифікували" пам'ятник радянському солдату

У Чехії до пам'ятника червоноармійця додали пральну машину / Telegram/torontotv

У Чехії в Літомержиці пам'ятник червоноармійцю тепер справді схожий на воїнів "другої армії світу". Монумент стилізували, тепер армієць стоїть на пральній машині. Про це повідомляє Visegrád 24.

Автори "модифікації" також червоною фарбою зобразили, ніби з серця армійця протікає кров.

"Хтось облив його червоною фарбою після модифікації п'єдесталу, зробивши його схожим на пральну машину", – йдеться у повідомленні.

У Чехії до пам'ятника червоноармійця додали пральну машину / Telegram/torontotv

Слід зазначити, що раніше цей пам'ятник прославляв радянську армію.

Поки залишається таємницею, хто саме вирішив "модернізувати" монумент, але користувачам соцмереж ідея сподобалась:

"Виглядає красиво, деталізація пральної машини вражає",

"Дуже розумно. Відмінна робота!",

Вандали? Далеко не так, тепер він навіть виглядає більш точним".

Нагадаємо, окупанти РФ в Україні постійно щось крадуть - все, що попадеться під руку, включаючи навіть унітази і собачі будки. Наприклад, один з окупантів розповів, як вкрав з дому українців аджику. За словами російського військового, він змародерив пастоподібну масу і з'їв її разом із вмістом свого пайка.

А інший окупант й зовсім приїхав до Росії у вкраденій військовій формі ЗСУ. Він виступив у ній на мітингу і сказав, що російським загарбникам, мовляв, важко в Україні і попросив "допомоги".

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