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Путіна публічно принизили, а він добиває себе пакетом "самовбивчих рішень" – Піонтковський

16 грудня 2022, 11:49
Диктатор РФ отримав "прочухана" від тих, на кого раніше сподівався, але добити себе російський президент може сам.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путіна кілька разів публічно принизили останнім часом, розповідає Піонтковський/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом потрапив у низку ситуацій, коли його публічно принизили. Але після цього він ще й ухвалив низку рішень, які для нього можуть бути "самовбивчими".

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН. Публіцист зазначає, що у поведінці Путіна навіть проглядається якась тенденція – "він робить самогубні кроки після того, як зазнає якогось публічного приниження".

Становище Путіна серйозно погіршувалося ще до звільнення захисниками України Херсона – десь після того, як українські військові потужно погнали окупантів з Харківської області.

Публіцист нагадав про те, що у період вересень-жовтень відбувалися два саміти – Шанхайська організація співпраці в Самарканді та Нарада з взаємодії та заходів довіри в Азії в Астані.

"У Самарканді на саміті ШОС його публічно "відшмагали" Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін – ред.) і Моді (прем'єрміністр Індії Нарендра Моді – ред.). Вони на очах усього світу читали нотації, що так не поводяться люди в 21 столітті, особливо неприпустимий ядерний шантаж. Ядерний шантаж викликав різку реакцію не тільки США, але і Китаю, і Індії", – зазначає Піонтковський.

А під час саміту в Астані Путін зазнав можливо навіть більшого приниження, каже публіцист.

"Цілком здавалося б вірні васали Рахмон і Бердимухаммедов казали – Володимире Володимировичу, що ж ви продовжуєте поводитися з нами як з союзними республіками? Ми ж давно вже ніякі не союзні республіки", – нагадав Піонтковський.

Після повернення до Москви Путін, зазнавши таких принижень, ухвалив пакет "самовбивчих рішень", зазначає публіцист. Зокрема, про часткову мобілізацію в Росії, так званий "референдум" на окупованих територіях та анексію територій чотирьох українських областей.

"У ті ж дні він підірвав обидва "Північні потоки", "покаравши" Захід – газ він їм не даватиме. Немає у нього гарних кроків", – каже Піонтковський.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідали, що російський диктатор Володимир Путін застосовує одночасно два інструменти, щоб захопити побільше українських територій та змусити Україну піти на територіальні поступки.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов зазначає, що упродовж наступних півтора років президент РФ Володимир Путін може втратити владу. Він пояснив, що політичний вплив Путіна суттєво знизився після низки військових провалів ЗС РФ в Україні.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Андрій Піонтковський
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