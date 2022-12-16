Путін використовує два інструменти, щоб досягнути мети в Україні – ISW

Якщо ж ці два інструменти не принесуть російському війську бажаних перемог, то диктатор РФ може застосувати третій план і піти у новий масштабний наступ.

Аналітики ISW зазначають, що Путін для досягнення успіхів в Україні використовує для інструменти/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін застосовує одночасно два інструменти, щоб захопити побільше українських територій та змусити Україну піти на територіальні поступки.

Такими кроками країна-агресорка намагається схилити Україну до переговорів. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перший інструмент, за допомогою якого Росія намагається змусити Україну сісти за стіл переговорів – посилення наступальних дій Росії в Донецькій області, особливо навколо Бахмута і в районі Авдіївки. Російські загарбники змогли посилити наступ у регіоні завдяки своїм військам, які вони перекинули з Херсонської області після відходу з правобережжя Херсонщини.

Аналітики вважають, що Путін міг наказати своїм військам спробувати повністю захопити всю Донецьку область.

У Кремлі сподіваються, що наступом на Донеччині вони зможуть підірвати здатність українських військ обороняти території, у тоді Україна, як вони думають, може погодитися на припинення вогню. А цей час окупанти використають для відновлення сил, щоб піти у новий наступ.

Другий інструмент – масовані ракетні атаки Росії на українську інфраструктуру. Таким чином Путін хоче змусити Україну або здатися, або погодитися на переговори.

Проте експерт зазначають, що ні один, ні інший інструмент не змусить Україну сісти з країною-агресоркою Росією за стіл перемовин.

Путін може почати новий наступ взимку 2023 року

При цьому аналітики кажуть, що у разу відсутності успіху від використання названих двох інструментів російський диктатор може застосувати третій план і рушити у новий наступ цієї зими.

"Таким чином Путін може створювати умови для третьої, послідовної військової операції на той випадок, якщо ці дві спроби не зможуть забезпечити досягнення цілей шляхом підготовки до нового наступу в Україну взимку 2023 року", – йдеться у звіті ISW.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу. Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому у разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що загроза повторного російського наступу є серйозною, проте не настільки, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що у мобілізованих техніка буде не настільки хороша, як у тих угруповань, які заходили на початку повномасштабної війни на територію України.

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