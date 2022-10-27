УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін "викладає на стіл" останній козир у війні проти України – Піонтковський

27 жовтня 2022, 21:36

Він боїться застосувати ядерну зброю через можливу відповідь Заходу, тому намагається нанести Україні такої ж сильної шкоди іншими способами.

Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путін "викладає на стіл" останній козир у війні проти України – Піонтковський/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін не може перемогти Україну на полі бою. У нього вже не залишилося козирів у військовому плані.

Щоб налякати Україну і Захід, він деякий час використовував шантаж ядерною зброєю. Проте західні держави дали йому ясно зрозуміти, що буде з ним і з Росією, якщо він піде на такий крок. Про це розповів російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський на каналі FREEДОМ.

Оскільки Путін розуміє наслідки і не наважується застосувати ядерну зброю, він вирішив іншими способами завдати Україні співставної шкоди і знищує українську інфраструктуру.

"Зараз він використовує на фронті останню карту – не використовувати ядерну зброю, за яку його покарають, а завдати співставної шкоди Україні, знищуючи її інфраструктуру. Я бачу за настроями у Вашингтоні, що готується дуже серйозна відповідь на цю його останню карту", – заявив експерт.

Піонтковський наголосив, що Путін уже передчуває свою поразку. Він розуміє, що війну для нього вже програно. Але російський диктатор намагається протриматися якомога довше. І саме тому він так тримається за Херсон, адже втрата цього міста буде великим ударом по його іміджу, й після цього Путіна можуть скинути з посади або навіть вбити.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники насправді не відступають з Херсона, а всі заяви про те, що вони відводять звідти свої війська, є інформаційною операцією російської сторони. Таким чином окупанти намагаються змусити Україну кинути на цей напрямок більшу кількість військових, щоб відтягнути їх з інших напрямків.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і нанести критичні збитки інфраструктурі.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Андрій Піонтковський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:36

Путін "викладає на стіл" останній козир у війні проти України – Піонтковський

21:35

"Світ збожеволів": аналітик заявив, що у майбутньому на людство чекає неминучий ядерний конфліктВідео

21:25

Китай оголосив про "тверду підтримку" Росії і режиму ПутінаВідео

21:23

Прикмети на 28 жовтня: які 4 речі потрібно зробити жінці, щоб бути щасливоюВідео

20:57

"Ти красуня, але тобі потрібна допомога": нетвереза Мадонна в панчохах показала дивний танокВідео

Реклама
20:48

Буданов розповів, що пришвидшить втечу окупантів із ХерсонаВідео

20:42

Напав на Україну, а "винен" - Захід: Подоляк розніс пропагандистські заяви ПутінаВідео

20:37

Сергій Стерненко. Путін знову погрожує ядеркою: чого чекати?Відеоблоги

20:22

Зрадниця Лорак втратила квартири за 1,5 мільйона доларів через свою позицію

19:49

Володимир Остапчук висловився про особисте життя після новини про розлучення

19:47

"До краю прірви ми підійдемо": астролог зробила тривожний прогноз на листопадВідео

19:45

Путін виступив на форумі Валдай: наляпав про Україну і у всіх бідах звинуватив ЗахідВідео

19:44

Як позбавити кухонний рушник від неприємного запаху: 3 способи від досвідчених господинь

19:27

Відступ росіян з Херсона – це інформаційна операція: Зеленський розкрив "підступ" плану РФ на півдніВідео

19:22

Як виглядати молодшою у 50 років: 14 простих способів, які творять справжні дива

19:20

Росіяни вбивають всіх українців однаковоПогляд

19:17

"Нам не потрібен ядерний удар по Україні": Путін зробив важливу заявуВідео

19:04

Джонсон стане на чолі проєкта "план Маршалла" з відновлення України - The TelegraphВідео

19:00

Мережа мультимаркетів "Аврора" збирає 3 000 000 грн на дрони для ЗСУ новости компании

18:49

Оборудки Павелка на будівництві футбольних майданчиків: деталі злитого листування

Реклама
18:38

Час настав: Путін з'явився на публіці з синіми руками і опуклими венамиВідео

18:27

Канделакі виклала в Мережу фото ізраїльського паспорта Собчак, з яким та втекла з РФ

17:51

"Путін програє": російські еліти розглядають варіанти, як жити без диктатора – The EconomistВідео

17:41

З'явилося відео, як Собчак пішки біжить через білорусько-литовський кордонВідео

17:39

Володимир Зеленський схвалив рекордне збільшення військового бюджетуВідео

17:30

Україну атакують небезпечні метеорологічні явища: синоптики попередили про неприємний сюрпризВідео

17:27

Співак Вітас в барі побився з чиновником і забризкав тому обличчям газом з балончика

17:24

Різдвяний піст 2022: дата, що можна їсти, головні помилки

17:13

Перекинули декілька БТГ, очікують вуличних боїв: окупанти готуються обороняти Херсон – ЖдановВідео

17:04

Росія вимагає "визнати" Крим і "поступитися" Донбасом, перемовин бути не може - ЗеленськийВідео

16:49

"Сонечко любить правду": Ані Лорак і Слава Камінська обмінялися люб'язностями

16:38

Аналітик спрогнозував, коли і кого Китай підтримає у війні Росії та УкраїніВідео

16:22

Омбудсмен РФ усиновила викраденого окупантами в Маріуполі хлопчика: МЗС України пригрозило наслідкамиВідео

16:16

Росія може піти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та Чернігівщину - Генштаб ЗСУВідео

15:57

Вишукана закуска за 10 хвилин: 2 рецепти смачної намазки на хлібВідео

15:52

"Українська Жанна Д'арк" і снайпер ЗСУ Євгенія Емеральд оголосила про свою вагітністьВідео

15:23

Білорусь готується до ескалації під приводом "попереджувальних дій проти України і НАТО"Відео

15:18

"Жесть - виламують двері і заселяються в житло": Кондратюк розповів про звірства ворогів під ХерсономВідео

15:17

Тодоренко показала "брутального" папіка

15:15

Світло у Києві та 4 областях вимикатимуть не за графіком: енергетики заявили про екстрену ситуаціюВідео

Реклама
15:07

Як найкраще економити електроенергію вдома

15:04

Зухвалі новачки та маститі артисти: опубліковано лонгліст до Нацвідбору на Євробачення-2023Відео

14:50

Як зробити ліхтарик з батарейок: проста покрокова інструкція, яку подужає кожен

14:37

Перемовини клянчать, але сигналів "не передавали": у Путіна вибухнули "вимогою" до УкраїниВідео

14:36

Китай спробує використовувати Україну на свою користь після війни – КуликВідео

14:20

Скоро буде на передовій: в Україні випробовують потужний вітчизняний дрон "Акула"ФотоВідео

14:19

Надя Дорофєєва показала, як Міша Кацурін розважається в її ліжку

13:50

В Україні запроваджують жорсткіші обмеження електроенергії: в ОП розповіли подробиці

13:48

РФ погрожує атакувати комерційні західні супутники, які використовуються для допомоги Україні

13:45

Підірвуть житлові будинки: окупанти планують теракти на Херсонщині – ЗСУВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти