Путін "викладає на стіл" останній козир у війні проти України – Піонтковський

Він боїться застосувати ядерну зброю через можливу відповідь Заходу, тому намагається нанести Україні такої ж сильної шкоди іншими способами.
Російський диктатор Володимир Путін не може перемогти Україну на полі бою. У нього вже не залишилося козирів у військовому плані.
Щоб налякати Україну і Захід, він деякий час використовував шантаж ядерною зброєю. Проте західні держави дали йому ясно зрозуміти, що буде з ним і з Росією, якщо він піде на такий крок. Про це розповів російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський на каналі FREEДОМ.
Оскільки Путін розуміє наслідки і не наважується застосувати ядерну зброю, він вирішив іншими способами завдати Україні співставної шкоди і знищує українську інфраструктуру.
"Зараз він використовує на фронті останню карту – не використовувати ядерну зброю, за яку його покарають, а завдати співставної шкоди Україні, знищуючи її інфраструктуру. Я бачу за настроями у Вашингтоні, що готується дуже серйозна відповідь на цю його останню карту", – заявив експерт.
Піонтковський наголосив, що Путін уже передчуває свою поразку. Він розуміє, що війну для нього вже програно. Але російський диктатор намагається протриматися якомога довше. І саме тому він так тримається за Херсон, адже втрата цього міста буде великим ударом по його іміджу, й після цього Путіна можуть скинути з посади або навіть вбити.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники насправді не відступають з Херсона, а всі заяви про те, що вони відводять звідти свої війська, є інформаційною операцією російської сторони. Таким чином окупанти намагаються змусити Україну кинути на цей напрямок більшу кількість військових, щоб відтягнути їх з інших напрямків.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і нанести критичні збитки інфраструктурі.
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