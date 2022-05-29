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Путін "опинився між двох світів" через війну в Україні - Washington Post

29 травня 2022, 13:41

Тим часом, пишуть журналісти The Washinghton Post, в самій країні-агресорі, Російської Федерації, все більше людей стають незадоволені диктатором.

Путін війська
Путін "струснув між двох світів" через війну в Україні - Washington Post / Колаж Фото УНІАН, Reuters

У війні проти України російський диктатор Володимир Путін опинився між двох світів-він не може розгромити український опір і не може вийти з кровопролитної війни, не втративши при цьому обличчя. Про це пише авторитетне Західне видання The Washinghton Post.

Видання з посиланням на аналітиків зазначає, що Путін готовий карати тих, хто критикує війну в Україні, але і сам вже, мабуть, не розуміє, що робити далі.

Журналісти цитують керівницю політичної консалтингової компанії R. Politik Тетяну станову, яка заявила, що Путін "застряг між двох світів", оскільки він не може розгромити Україну, але і також нездатний відступити, зберігши репутацію.

"Всі вже забули, що Путіна колись називали президентом напівзахід. Звичайно, всі незадоволені", - сказала вона.

Журналісти пишуть, що в Росії за критику так званої "спеціальної військової операції" можна отримати тюремний термін до 15 років, але невдоволення війною, яка триває вже четвертий місяць, "все частіше проривається на поверхню". Критикувати Путіна стали і так звані "яструби" і ті, хто не хочуть брати участь у кровопролитті.

Не полегшують ситуацію для глави Кремля і значні втрати окупантів у війні проти України.

Журналісти наводять дані розвідки Міністерства оборони Великобританії, яка повідомляє, що РФ вже втратила стільки ж солдатів, скільки СРСР за дев'ять років війни в Афганістані.

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Нагадаємо, раніше The Washington Post писала про те, що російські військові намагаються реанімувати свій наступ в Україні, звільняючи командирів, розбиваючи бойові частини на більш дрібні формування і подвоюючи свою залежність від артилерії та іншої зброї дальньої дії. Зсув стався майже через три місяці після початку вторгнення в Україну.

Після загибелі тисяч російських солдатів і лавини невдач президент Росії Володимир Путін звузив свої цілі в кампанії, яку вважають нестійкою, нереалістичною і, ймовірно, безвиграшною,

За оцінкою багатьох західних експертів, Росія програє Україні у військовому, політичному і моральному плані. Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран зазначив, що російська військова кампанія "певною мірою відокремлена від реальності, від того, що можна назвати розумним або здійсненним в довгостроковій перспективі".

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Путін The Washington Post війна Росії та України
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