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Путін все ще жене солдатів-строковиків воювати з українцями - українська розвідка

6 травня 2022, 16:35

Як повідомляють українські розвідники, незважаючи на всі попередні запевнення, Путін з продовжує використовувати у війні проти України солдатів-строковиків.

Путін, строковики
Путін , строковики / колаж ua.depositphotos.com і Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін продовжує відправляти солдатів строкової служби на війну в Україну. Про це повідомили представники Головного управління розвідки Міноборони України.

"Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви "живої сили"", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУР у складі 217 повітряно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби.

"На сьогоднішній день 98-а дивізія окупантів бере участь у боях на території Харківської області", ‒ кажуть українські офіцери.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії 134,5 тисячі осіб. Весняний призов проходить на тлі війни з Україною. У російському Міноборони запевняють, що призовники не будуть направлятися в гарячі точки.

Призовна кампанія розпочалася 1 квітня і завершиться 15 липня. Призову підлягають громадяни віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі, у кількості 134 500 осіб.

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Автор: Єгор Бунін
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Володимир Путін війна Росії та України
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