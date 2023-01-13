Путін у катастрофічній ситуації та не знає, кому довірити керувати війною - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін звик асоціювати людей з проблемами. На думку диктатора, все, що йому потрібно - це нова людина.

Путін не може визначитися, кому саме слід довірити керівництво війною з Україною / Фото t.me/mod_russia

Пониження у посаді генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна і призначення Валерія Герасимова керівником так званої "спеціальної військової операції" свідчить про те, що Путін намагається виправити проблеми російської армії. Про це виданню The Washington Post заявив аналітик і експерт з безпеки Марк Галеотті.

"Він (Путін, - ред.) думає, що все, що потрібно, — це нова людина", — зазначив експерт.

Що стосується Суровікіна, то Путін вважає, що він повинен страждати, оскільки також не зміг домогтися значних перемог на фронті.

У статті йдеться, що кадрові перестановки у військовому керівництві виявили розбіжності в командуванні. Аналітики вважають, що пониження Суровікіна на посаді було явною зневагою до глави Чечні Рамзана Кадирова і керівника "групи Вагнера" Євгена Пригожина.

Російський політолог Тетяна Станова вважає, що Путін не може визначитися, кому саме слід довірити керівництво війною з Україною – Суровікіну та його прихильникам або Герасимову і його однодумцям.

"Через кілька місяців можуть прибрати і Герасимова", — не виключила вона.

В цілому, як зазначає видання, якими б не були справжні цілі змін в керівництві, вони вказують на те, що Путін ніяк не очікував опинитися в такій катастрофічній ситуації.

Як повідомляв Главред, у Росії новим командувачем окупаційними військами в Україні призначено начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Колишній командувач Об'єднаним угрупуванням військ Сергій Суровікін призначений його заступником.

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, якщо Герасимов в найближчі три місяці (саме такий термін дав Путін) не виправдає надії диктатора, на нього чекають "серйозні проблеми".

Раніше ЗМІ писали, що від російського диктатора Володимира Путіна відкрито зажадали розправи над керівництвом "СВО", зокрема і над Сергієм Суровікіним, через загибель мобілізованних в окупованій Макіївці.

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