"Чіткий сигнал Путіну, що він кінчений": Клімкін назвав умову прямої участі НАТО у війні

Клімкін назвав умову прямої участі НАТО у війні / скріншот, УНІАН

Ядерний удар Росії та збільшення поставок зброї для України з боку НАТО означатиме непрямий вступ у війну НАТО на нашому боці.

Коментуючи можливе застосування ядерної зброї Росією, екс глава МЗС України в інтерв'ю "Обозревателю" зазначив, що це автоматично зробить Путіна ізгоєм та злочинцем.

"Це насамперед означає чіткий сигнал Путіну, що він кінчений. Що він не просто невиїзний, а не має більше шансів і розглядається як злочинець. Навіть не з точки зору рішень міжнародних судів, а політично. Тобто це означає, що він назавжди залишається в своїх бункерах. Це особистий сигнал Путіну", - пояснив Клімкін.

Також він зазначив, що на це відразу ж послідує реакція Заходу.

читайте такожЯдерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в Україні"Другий сигнал означає можливість масованого збільшення поставок зброї в Україну. Фактично це означатиме непрямий вступ у війну НАТО на нашому боці. І саме так це буде розглядатися Росією. І третє - це означає принципово нові санкції. Я вважаю, що тоді ми повинні говорити не тільки про повне ембарго на нафту, але і на газ", - підсумував екс глава МЗС України.

Відзначимо, що зараз в розвідці США не бачать ніяких ознак того, що Росія і її диктатор Володимир Путін зробив би які-небудь кроки з підготовки до використання ядерної зброї.

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