Путін "прикрив" захоплення Криму конфліктом на Донбасі

Володимир Путін знайшов причину, з якої захоплено український Крим / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вирішив жорстко діяти щодо Криму у 2014 році, оскільки побоювався виникнення такого ж конфлікту, який зараз є на сході України.

РФ організувала "референдум" у Криму, щоб "запобігти подібному розвитку подій", розповів російський лідер у новому фільмі ведучого та сценариста Андрія Кондрашова, уривок якого вийшов в ефірі каналу Россия 24.

"Коли ми послідовно й досить жорстко діяли у Криму, то я виходив з того, що можливі ось такі трагічні події, які ми сьогодні спостерігаємо на Донбасі...", – заявив Путін.