Путін "прикрив" захоплення Криму конфліктом на Донбасі

Президент стверджує, що Росія у 2014-му діяла щодо Криму "на випередження".
Президент Росії Володимир Путін заявив, що вирішив жорстко діяти щодо Криму у 2014 році, оскільки побоювався виникнення такого ж конфлікту, який зараз є на сході України.
РФ організувала "референдум" у Криму, щоб "запобігти подібному розвитку подій", розповів російський лідер у новому фільмі ведучого та сценариста Андрія Кондрашова, уривок якого вийшов в ефірі каналу Россия 24.
"Коли ми послідовно й досить жорстко діяли у Криму, то я виходив з того, що можливі ось такі трагічні події, які ми сьогодні спостерігаємо на Донбасі...", – заявив Путін.
- Нагадаємо, відносини між Україною та РФ зіпсувалися після Революції гідності, яка розпочалася у Києві у листопаді 2013 року.
- У результаті революції владу втратив тодішній президент Віктор Янукович – він втік до Росії і попросив Кремль ввести війська в Україну.
- Після цього РФ почала агресію проти української держави.
- У 2014 році Росія захопила Крим, і привласнила півострів нібито за підсумками "референдуму". Україна та західні країни не визнали російський "референдум" і вважають півострів українською територією.
- Потім на Донбасі бойовики, яких підтримала РФ, захопили низку населених пунктів та створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".