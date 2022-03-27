Путін вдається до ядерного шантажу, щоби втягнути у війну НАТО - експерт

Володимир Путін зазнає від України військової поразки на полі бою / Reuters

Полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Росії Володимир Путін програє війну в Україні, тому застосовує ядерний шантаж і залякування всього світу. Оскільки це єдиний спосіб для нього зараз змінити ситуацію.

Путін зазнає від України військової поразки на полі бою.

"І це для Путіна ще більше приниження, це реальне фіаско не лише у політичній кар'єрі, але і в житті", — сказав Жданов в ефірі 24 каналу.

Військовий експерт пояснив, що для російського диктатора це дуже образливо, тому він насамперед намагається "підняти" себе, втягуючи у війну НАТО.

"Однак я б не був упевнений, що він хоче програти НАТО і щоби це був гідний противник. Навпаки, він хоче перемогти НАТО. Він сподівається, що його залякування налякає НАТО і Альянс погодиться на будь-які умови або переговори і на поступки для нього, як для лідера Росії", – вважає Жданов.

Як повідомляв Гловред, раніше Жданов заявив, що переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні, оскільки позиції України та Росії прямо протилежні. За його словами, імовірно сторони просто обміняються ультиматумами.

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